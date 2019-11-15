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VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум

На ПМКФ обсудили самарский опыт использования набережной в культурных проектах

По инициативе граждан на набережной проходит множество различных мероприятий

САМАРА, 15 ноября. /ТАСС/. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание рабочей группы Госсовета РФ по культуре во время Санкт-Петербургского международного культурного форума, представив опыт региона по проведению культурных событий на набережной Волги в Самаре. Об этом в пятницу сообщили в правительстве региона.

"Важной темой заседания рабочей группы стало формирование общественной среды как необходимого элемента комфортного проживания. Особо участники встречи заинтересовались опытом Самарской области. Дмитрий Азаров привел в пример самарскую набережную", - говорится в сообщении.

По инициативе жителей города и региона на набережной проходят масштабные фестивали и выставки, общественные акции и концерты, карнавалы и театрализованные представления. Во время чемпионата мира по футболу 2018 года на самарской набережной выставлялись скульптуры матрешек, выкрашенные в цвета стран-участников турнира, в текущем году прошла акция "Корабль толерантности" во время фестиваля "ВолгаФест". На набережной было выставлено судно, паруса которого были украшены рисунками детей, выражавших свое отношение к толерантности.

Участники заседания пришли к выводу, что в регионах необходимо создавать площадки для проведения культурных мероприятий, и предложили разрабатывать план благоустройства территории вместе с жителями в рамках национальных проектов "Жилье и городская среда" и "Культура".

"Особая ценность общественной и творческой инициативы населения позволяет не только адаптировать пространство для жителей, но и насытить его культурными событиями, вовлекать в него молодежь, семьи, создавать условия для досуга, общения, формировать потребность в событийных культурных ожиданиях. При этом мы не должны забывать о том, что главный капитал любого муниципалитета, региона, страны - это человек. И все наши усилия должны быть направлены на человека", - сказал Дмитрий Азаров.

Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) проходит с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". В программу форума впервые вошли треки - группы мероприятий, объединенные по тематическим направлениям. Каждый из треков посвящен задаче или проблеме, которая на сегодняшний день особо актуальна в разных областях культуры в России и других странах. В 2019 году темами треков станут "Культура и молодежь", "Культура и общество" и "Фестиваль фестивалей".

Теги
РоссияАзаров, Дмитрий ИгоревичСамарская областьVIII Санкт-Петербургский международный культурный форум
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