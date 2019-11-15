Матвиенко просит главу парламента Кубы помочь в подборе здания для филиала Русского музея

ГАВАНА, 15 ноября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к спикеру Национальной ассамблеи народной власти (однопалатного парламента) Кубы Эстебану Ласо Эрнандесу с просьбой оказать помощь при подборе подходящего здания для филиала Государственного Русского музея на Острове свободы.

"Я бы просила, товарищ Ласо, здесь и вашей поддержки, потому что долго не могли подобрать здание. Сейчас подобрали здание, но наши эксперты должны еще оценить его соответствие тому назначению, которое планируется", - сказала Матвиенко в пятницу на встрече с главой кубинского парламента.

"Предварительно пока мы знаем определенный скепсис. И не только потому, что оно [здание] находится в плохом, разрушенном состоянии, но и по другим причинам. Я думаю, наш посол еще раз с вами на эту тему отдельно поговорит", - добавила спикер Совфеда.

Она выразила уверенность в том, что филиал Русского музея на Кубе станет очень интересным культурным проектом.