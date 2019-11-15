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VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум

Блогеры победили журналистов в ток-шоу Культурного форума в Петербурге

В ходе трех раундов дискуссии участники обсудили качество и формат подачи контента, репутацию его создателя, взаимоотношения со спикерами и ответственность перед публикой, а также формирование личных брендов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Команда популярных блогеров победила команду профессиональных журналистов федеральных СМИ со счетом 11:10 в ток-шоу по теме управления доверием читателя и технологиям запуска собственных медиа, которое прошло в пятницу в рамках секции "Массовые коммуникации" VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума.

"Были моменты некоего накала страстей, но в целом все прошло в дружеской и приятной обстановке, тем более, будем откровенны, и новые, и традиционные медиа делают одно и то же дело - информируют своего читателя или зрителя, - отметила участвовавшая в ток-шоу заместитель главного редактора информационного агентства ТАСС Лана Самарина. - Самой острой темой, которая поднималась на этом ток-шоу, была, на мой взгляд, проблема верификации. Очень много информации сейчас выходит в информационном поле, и в этой ситуации повышается ценность той информации, которая проверена, которой можно доверять, и, соответственно, выигрывает то СМИ или новое медиа, которое ее предоставляет".

Дискуссия прошла в петербургском Доме журналиста в присутствии большой зрительской аудитории, где преобладала студенческая молодежь.

За команду журналистов в ток-шоу выступили также Нобель Арустамян, комментатор "Матч ТВ", шеф-редактор Vedomosti.ru Максим Товкайло, главный редактор Cosmopolitan Россия Алена Пенева, а за команду блогеров - Лаура Джугелия, основатель PeopleTalk, Иван Сурвилло - создатель проекта "Интервью о личном", Мурад и Наталья Османовы - основатели проекта о путешествиях #FollowMeTo, и Айза Анохина, ведущая реалити-шоу "Я же мать".

В ходе трех раундов дискуссии участники обсудили такие темы, как качество и формат подачи контента, репутацию его создателя, взаимоотношения со спикерами и ответственность перед публикой, формирование личных брендов, необходимость образования и многое другое.

В одном из раундов оппонентов попросили ответить на вопросы о том, как они представляют технологии работы друг друга - например, блогерам было предложено подумать о способах конкуренции традиционных глянцевых журналов с бьюти- и фэшн-блогами, а журналистам - дать прогноз, когда виртуальные блогеры заменят реальных.

Любить свою работу и быть порядочным человеком

Опрошенные ТАСС зрители ток-шоу рассказали, что дискуссия журналистов и блогеров была интересна им не только темами, но и атмосферой. "Я уважаю профессию журналиста, но мне также интересна сфера блогерства, я пробовала себя и в той и в другой, - рассказала студентка Санкт-Петербургского Государственного университета Анастасия. - Больше всего понравилась атмосфера: поднимались интересные темы, было интересно услышать мнение той и другой стороны, здорово, что это не перешло в какой-то фарс, конечно, были спорные моменты, но спикеры очень уважительно друг к другу относились".

Студентки Саша и Арина озвучили общий вывод, к которому пришли во время просмотра ток-шоу: кем бы ты ни был, журналистом или блогером, надо любить свою работу и быть порядочным человеком.

Юные блогеры

Прозвучавшая на ток-шоу тема о том, как ориентироваться в информационном поле детям-блогерам, была продолжена на другом мероприятии секции "Массовые коммуникации" - питч-сессии "Сам себе продюсер". Ее спикерами стали пять юных блогеров: Виктория Зелик, один из авторов канала "Лучшие подружки", Александра и Софа Набатчиковы, соавторы канала Sasha Ice, Елизавета Майер - агент продюсерского центра KID LIKES Cinema Production, ученица школы бизнеса и развития для детей KidsDevelop, амбассадор бренда "Просвещение", и Даниил Кучера, ученик школы бизнеса и развития для детей KidsDevelop, модель агентства Stars, амбассадор бренда "Просвещение", автор идеи репетиторов-детей TuteKids.

Несмотря на юный возраст, блогеры весьма уверенно держались перед "взрослой" аудиторией и успешно отвечали на вопросы публики, рассказывая о том, какие форматы они выбирают для своих блогов, как строят свой бизнес, как понимают авторское право и каким видят будущее - собственное и Интернет-сферы.

"Для ТАСС очень важно работать с молодой аудиторией, поэтому последние несколько лет мы планомерно занимаемся тем, что исследуем молодую аудиторию, придумываем продукты для нее, и мероприятие, связанное с питч-сессией для юных блогеров, это один из шагов ТАСС, с одной стороны, для исследования того, что интересно этой аудитории, и с другой стороны, для позиционирования ТАСС перед этой аудиторией, для того, чтобы закрепить то, что у нас в этой точке есть свой интерес", - отметила заместитель главного редактора информационного агентства ТАСС Дарья Пенчилова, участвовавшая в сессии.

Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) проходит с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". Секцию "Массовые коммуникации" на форуме возглавляет генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. Агентство также выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством ПМКФ.

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VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум
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VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум
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