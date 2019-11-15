Авторы медиапроектов рассказали о секретах завоевании аудитории на форуме в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Эксклюзивность контента и выбор безошибочно точного метода донесения информации до аудитории - вот главные ключи успеха популярных медиапроектов в современном мире.

Об этом в пятницу в пресс-центре ТАСС в Петербурге в рамках секции "Массовые коммуникации" VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума рассказали кинопереводчик и автор популярного блога Дмитрий Пучков (Гоблин), журналист Иван Сурвилло и продюсер Иван Логос.

Диалог и доверие

20-летний Иван Сурвилло - создатель проекта "Интервью о личном", подписчиками которого являются 65 тыс. человек. По его мнению, привлечь аудиторию можно в первую очередь благодаря качественному контенту.

"Когда ты берешь интервью, надо понимать, для какой аудитории ты берешь интервью, и задавать вопросы, которые, скорее всего, будут интересны аудитории", - отметил он.

Чтобы интервью было успешным, не менее важно поработать над доверительной атмосферой, не перекладывать инициативу на плечи интервьюируемого, промониторить соцсети собеседника, чтобы поискать зацепку для неформального начала разговора. По его словам, хороший способ начать интервью - задать вопрос, который так или иначе связан с детством интервьюируемого.

Безусловно, некоторые секреты ведения интервью Сурвилло находит у своих коллег. Так, среди своих любимых журналистов он назвал руководителя и автора спецпроекта ТАСС "Первые лица" Андрея Ванденко. "Все читаю, все его интервью. И он просто какой-то великолепный в плане формулировки вопросов. <…> Я у него очень многому учусь", - отметил он.

Чутье и жизненный опыт как ключ к популярности проектов

В работе секции культурного форума принял участие кинопереводчик и публицист Дмитрий Пучков (Гоблин). Он известен тем, что превратил жанр пародийных кинопереводов в культовый. Его блог "Тупичок Гоблина" посещают около 100 тыс. уникальных пользователей ежедневно. В блоге представлены разные проекты: обзоры кино, компьютерных игр, литературные чтения, исторические лекции. Кроме того, Пучков - обладатель серебряной (2015 год) и золотой (2018 год) кнопок YouTube.

На вопрос, как он смог добиться успеха в видеоблогинге, Дмитрий отвечает, что это "чутье, которое природой отпущено", но главное - огромный жизненный опыт. "Мне 58 лет, я рос в интернате, служил в армии, работал на заводах - токарь, слесарь, фрезеровщик. Водил грузовики, служил в уголовном розыске. И обладаю чудовищным жизненным опытом, которого нет у современных детей", - отметил он.

Богатый жизненный опыт помогает Пучкову смотреть на мир "холодным циничным взглядом" и рассказывать об увиденном своей аудитории, объясняя, что происходит вокруг. "Я могу объяснить, что почему происходит. Они (аудитория блога - прим. ТАСС) этого не видят, и даже когда объясняешь, не всегда понять могут", - добавил Пучков.

Быть вне тренда не всегда плохо

Еще один участник секции форума, продюсер Иван Логос, который является сооснователем нашумевшего в 2016 году фестиваля электронной музыки и медиаискусств Gamma, признается, что успех его проектов заключается как раз в том, чтобы не быть в массовом тренде.

"Может в этом и заключается определенный секрет успеха - в том, что мы даем то, чего нет в принципе в массовом доступе. И привозим тех артистов, которых они не могут услышать просто где-то сейчас, загуглив "популярная электронная музыка" или что-то еще", - отметил он.

По его словам, из-за перенасыщения потребителя информацией сложно донести свою точку зрения. "Мы каждый раз экспериментируем и пробуем достучаться до различной аудитории, настраивая даже рекламу таким образом, чтобы находилась какая-то новая аудитория. Сегодня именно проблема в том, что мы можем сделать уникальный проект, но не сумев донести до определенной аудитории этот проект, мы просто его потеряем. Это было неоднократно", - добавил он.

Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) проходит с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". Секцию "Массовые коммуникации" на форуме возглавляет генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. Агентство также выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством ПМКФ.