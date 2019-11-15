Первая в Крыму постановка оперы "Травиата" на итальянском языке прошла с аншлагом

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Первая постановка в Крыму оперы "Травиата" Джузеппе Верди на итальянском языке, прошла с аншлагом в Государственном академическом музыкальном театре Республики Крым. Постановка была приурочена к году театра, который проходит в России, сообщила ТАСС в пятницу руководитель литературной части театра, заслуженный работник культуры республики Татьяна Снегирева.

"Крым получил свою первую оперную постановку, которой стала "Травиата". Ее поставил наш театр собственными силами на итальянском языке. Приятно, что на премьерном показе зал был полон, значит все у нас получилось. Символично, что это событие прошло в Год театра", - сказала Снегирева.

По ее словам, на постановку оперы ушло чуть более полугода. Солисты разучивали партии на итальянском, в театральных цехах шились многочисленные и красочные наряды для участников действа. Для удобства зрителей в зале были установлены мультимедийные экраны с подстрочным переводом. Зрители несколько раз вызывали артистов на поклоны, приветствуя их стоя аплодисментами и криками "Браво! ".

Опера "Травиата" впервые была поставлена в 1853 году и с тех пор является одной из самых исполняемых произведений на мировой сцене. Но в Крыму она была поставлена впервые.

О театре

Государственный академический музыкальный театр Республики Крым - единственный профессиональный музыкальный театр в Республике Крым. В его репертуаре представлены классическая оперетта, мюзиклы, музыкальные комедии, рок-оперы, балеты, симфонические программы, эстрадные концерты, музыкальные сказки для детей. Осенью 2019 года театр открыл свой 65-й сезон.

В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина 2019 год объявлен Годом театра. В его рамках проходят международные и всероссийские мероприятия. Открытие Года театра состоялось во всех регионах 13 декабря 2018 года. Информационное агентство России ТАСС - официальный информационный партнер Года театра в России.