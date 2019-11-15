Эксперты форума в Петербурге обсудили российскую перспективу развития креативных индустрий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Развитие креативных индустрий в России обсудили в пятницу эксперты на дискуссии "Культура х Экономика = Креативные индустрии" в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Модератор дискуссии исполнительный директор Комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Игорь Намаконов отметил, что в России все еще не хватает рыночного взгляда на культуру. "В креативных индустриях большие проблемы с менеджерским сознанием. Сегодня все платформы созданы для того, чтобы креаторы могли творить, но многие из них не понимают, что им нужно, что просить и за что бороться. Думаю, здесь важную роль может сыграть государство - не "влезать" в культуру, а системно настроить процесс по развитию такого мышления", - сказал Намаконов.

В свою очередь, вице-президент Федерации интеллектуальной собственности Екатерина Чуковская подтвердила, что необходимо предпринимать конкретные меры. "Как юрист могу сказать: писать законы не нужно. Не стоит страдать от того, что у нас в законодательстве нет такого термина, как креативные индустрии. Можно успокоить себя тем, что у нас нет дефиниции и того, что такое культура. Нужно помнить и о том, что любая такая инициатива сузит понятие того, что в него входит", - считает она.

При этом руководитель направления экспорта креативных индустрий Российского экспортного центра Евгения Данильченко считает, что креативные индустрии разрозненны. По ее мнению, на рынке созрел запрос на создание межведомственного института по поддержке креативных индустрий.

ПМКФ проходит 14-16 ноября. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". ТАСС выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума.