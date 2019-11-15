Балагов получил премию Стокгольмского международного кинофестиваля

СТОКГОЛЬМ, 15 ноября. /ТАСС/. Специальная премия 30-го Стокгольмского фестиваля Stockholm Impact Award присуждена российскому режиссеру Кантемиру Балагову за его фильм "Дылда". Об этом было объявлено на церемонии закрытия кинофорума.

"Исключительно красивый и хорошо снятый фильм молодого начинающего режиссера. Через скромный рассказ о любви вы постепенно вовлекаетесь в многослойный ужас войны, при том что не раздается ни единого выстрела. История, где материнство становится целительной силой, передана через двух женщин и воплощена в великолепной игре исполнительниц двух главных ролей, трогательной и точной в каждой детали", - говорится в мотивации жюри.

Премия была учреждена в 2015 году совместно с муниципалитетом Стокгольма. Награду присуждают фильму, который "создает возможности для перемен и дискуссий". Вместе со статуэткой, выполненной по эскизу всемирно известного китайского художника Ай Вэйвэя, лауреат получает 1 млн крон ($110,6 тыс.).

Победителем в конкурсной программе фестиваля стала режиссер Мелина Леон, чья картина "Песня без названия" (Song without a name) получила главный приз - "Бронзовую лошадь" - за лучший фильм и за лучшую операторскую работу.

Кантемир Балагов уже получил на фестивале в Каннах приз "Особый взгляд" за режиссуру своей последней картины, а также диплом международной федерации прессы ФИПРЕССИ с формулировкой "За невероятную эстетику киноязыка и уникальную историю о послевоенной травме". Этот фильм был выдвинут от России на премию "Оскар".

На Стокгольмском международном кинофестивале, стартовавшем в столице Швеции 6 ноября, было показано 150 фильмов из 60 стран мира. Согласно правилам, каждый участник основного конкурса может быть автором не более двух лент. Поэтому на фестивальных афишах - неизвестные имена, хотя во внеконкурсной программе много лент именитых мастеров. По версии американского журнала Variety, фестиваль является одним из 20 ведущих кинофорумов мира.