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Картины из Эрмитажа и арт-объекты современных художников покажут на Евро-2020 в Петербурге

Замминистра культуры Павел Степанов назвал важной задачей при подготовке культурной программы разрушение негативных стереотипов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Культурная программа, которая будет сопровождать проведение в Санкт-Петербурге трех матчей группового этапа и одной игры 1/4 финала Евро-2020, будет включать концерты, театральные представления, мероприятия, посвященные юбилейным и памятным датам, городские праздники, ярмарки, гастрономические фестивали. Подготовка этих мероприятий обсуждалась на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме, проходящем с 14 по 16 ноября.

Не просто спортивное событие

В рамках публичной встречи "Чемпионат Европы по футболу - 2020 в Петербурге. Один континент - одна культура: какой будет культурная программа главного футбольного турнира года" вице-премьер Ольга Голодец рассказала, что одна из идей относительно популяризации культуры среди футбольных болельщиков принадлежит директору Эрмитажа Михаилу Пиотровскому.

"Подготовка идет полным ходом, и для нас важно, чтобы это было не просто спортивное событие. К нему готовится серьезная интереснейшая культурная программа, Эрмитаж выступил со своей уникальной инициативой: они будут показывать репродукции картин, хранящиеся в Эрмитаже, авторами которых являются представители тех стран, которые выходят в этот день на поле. Оказалось, что у нас Эрмитаж может порадовать своей коллекцией болельщиков всех стран", - сказала вице-премьер.

Голодец добавила, что готовится много сюрпризов, и выразила уверенность в том, что петербуржцы не останутся равнодушными к реализации "этой уникальной культурной программы".

Разрушая стереотипы

Замминистра культуры РФ Павел Степанов отметил, что важной задачей при подготовке культурной программы является в том числе разрушение негативных стереотипов. Он привел пример, что спортивные фильмы раньше считались неинтересными зрителю, однако после выхода в прокат ленты "Движение вверх" и картины "Тренер" этот стереотип окончательно развеялся.

В скором времени, напомнил Степанов, ожидается релиз фильма, посвященного легендарному советскому вратарю Льву Яшину.

Уникальный шанс для молодых художников

Ректор Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина Семен Михайловский отметил, что для людей искусства проведение таких масштабных спортивных соревнований, как Евро-2020, также открывает новые перспективы. "Для нас, людей, связанных с искусством, такая возможность уникальна. Это не только матчи. Это возможность показать город, показать наши возможности", - сказал он.

При этом, по словам Михайловского, шанс проявить себя получат не только именитые художники, но и те, кто только начинает свой творческий путь. "Предполагается, что художники будут подключаться к событию. Возможно, в каких-то важных точках, в каких-то ключевых местах городского пространства появятся арт-объекты", - сказал он. Часть арт-объектов будет выбрана на основе конкурса среди современных художников, потому что, как подчеркнул Михайловский, нужно "ориентироваться не только на известных мастеров, но и на начинающих талантливых ребят".

Теги
Голодец, Ольга ЮрьевнаРоссияПиотровский, Михаил БорисовичVII Санкт-Петербургский международный культурный форумVIII Санкт-Петербургский международный культурный форум
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