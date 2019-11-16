В Душанбе открылась Неделя российского кино

ДУШАНБЕ, 16 ноября. /ТАСС/. Неделя российских фильмов стартовала в субботу в Душанбе, церемония открытия состоялась в Доме кино. Для проведения мероприятия из России прибыла делегация кинематографистов, которую возглавил генеральный директор компании "Фестсинема" Сергей Лось, сообщает корреспондент ТАСС.

"Неделя российских фильмов становится уже традиционной, мы стараемся показать таджикскому зрителю новинки российского кино", - сообщил Лось. По его словам, представленные в рамках этой недели фильмы были отобраны и для старшего, и для молодого поколения. "Некоторые фильмы еще не идут у нас в прокате, и вы будете первыми зрителями", - добавил руководитель делегации.

Неделя российских фильмов проходит в четвертый раз, организована компанией "Фестсинема" при поддержке Министерства культуры России и Союзом кинематографистов Таджикистана. В течение недели таджикские зрители смогут увидеть новые фильмы российских кинематографистов, которые участвовали в международных фестивалях, завоевали призы и зрительское признание. По словам председателя Союза кинематографистов Сафара Хакдодова, это картины не коммерческие, а авторские. "Фильмы о жизни, о нравственности, о культуре и духовности, они родные по тематике для всего постсоветского пространства", - подчеркнул он.

Выступая на церемонии открытия, посол России в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов отметил, что в последнее время в Душанбе очень активная культурная жизнь. "Если есть культура, то всегда это показатель того, что в стране идет действительно динамичный процесс развития во всех областях", - сказал дипломат. Он подчеркнул, что визит российской делегации, в рамках которого пройдут различные мероприятия, послужит развитию отношений между Таджикистаном и Россией в области кинематографа. "Думаю, это показатель высокого уровня наших двусторонних отношений", - добавил он.

В делегацию российских кинематографистов вошли народная артистка России Наталья Гвоздикова, продюсер фильма "Однажды в Трубчевске" Рустам Ахадов, актриса театра и кино Яна Есипович, сорежиссер фильма "Это не навсегда" Евгения Яцкина и другие. Кроме указанных, таджикским зрителям будут показаны такие фильмы, как "Сестренка" режиссера Александра Галибина, "Воскресенье" Светланы Проскуриной, "Керосин" автора сценария и режиссера Юсупа Разыкова.

В рамках недели будет проведен круглый стол с участием кинематографистов России и Таджикистана, где будут обсуждены вопросы продвижения национального кино в мировом мультикультурном пространстве. Закрытие недели кино намечено на 20 ноября.