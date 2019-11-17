"Золотая маска" везет программу российских спектаклей в Стамбул

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Российская национальная театральная премия и фестиваль "Золотая маска" представят программу российских спектаклей в Турции. Показ пройдет с 18 по 23 ноября в рамках Международного фестиваля искусств в Стамбуле, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе "Золотой маски".

"Золотая маска" во второй раз примет участие в престижном театральном форуме - Стамбульском международном фестивале искусств, сотрудничество с которым завязалось в 2018 году", - уточнила собеседница агентства.

Она напомнила, что прошлой осенью, предваряя поддержанную на самом высоком государственном уровне программу "перекрестного" года культуры и туризма Турции и России, "Золотая маска" представила в Стамбуле спектакль Театра наций "Гамлет/Коллаж". Народный артист РФ Евгений Миронов, исполняющий все роли в этой постановке, стал обладателем почетной премии Стамбульского международного театрального фестиваля.

"В 2019 году, объявленном в России Годом театра, "Золотая маска" продолжает сотрудничество со Стамбульским театральным фестивалем. В афишу нового проекта вошли сразу четыре спектакля ведущих российских театров. Это - "Все пути ведут на Север" театра "Балет Москва", "Цирк" и "Иранская конференция" Театра наций, "Евгений Онегин" Театра имени Евгения Вахтангова", - перечислила представитель пресс-службы. "Помимо спектаклей в рамках фестиваля состоятся открытые лекции, посвященные российскому театру, и мастер-классы по современному танцу", - добавила она.

Диалог культур

"Мы рады, что второй год подряд фестиваль "Золотая маска" встречается с турецкими зрителями", - сказала генеральный директор "Золотой маски" Мария Ревякина. По ее словам, "сотрудничество со Стамбульским международным фестивалем - важный шаг в расширении географии "Золотой маски" и ее программ, направленных на представление лучших российских спектаклей по всему миру".

Подобные проекты играют большую роль в диалоге культур разных стран, считает гендиректор "Золотой маски". "Настоящее искусство всегда будет выше национальных границ и языковых преград, оно говорит напрямую со зрителем, позволяя нам лучше узнать друг друга", - убеждена она.

"По-настоящему партнерские отношения, которые сложились у "Золотой маски" и такой масштабной международной театральной платформы, как Стамбульский фестиваль, дают нам повод верить в будущее этого проекта. Мы надеемся, что новая встреча окажется по-настоящему плодотворной", - заявила Ревякина, обратив внимание на то, что международные проекты фестиваля "Золотая маска" проходят при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Со своей стороны, директор Стамбульского театрального фестиваля Леман Илмаз отметила, что впервые Стамбульский театральный фестиваль прошел в 1989 году. С момента создания смотра и до 2006 года в нем регулярно принимали участие российские театральные коллективы.

"Встреча с фестивалем "Золотая маска", состоявшаяся в 2018 году, открыла новую веху в отношениях с Россией и миром российского сценического искусства", - подчеркнула Илмаз. - В этом году это сотрудничество расширяется". "В нашем мире долгосрочные проекты играют значительную роль, и я считаю, что наше сотрудничество с фестивалем "Золотая маска" - это очень важный и хороший пример. Я надеюсь, что мы сможем продолжить нашу совместную работу в ближайшие годы", - сказала руководитель Стамбульского фестиваля искусств.

О "Золотой маске"

"Золотая маска" учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол). Лауреаты премии определяются на ежегодном фестивале спектаклей-номинантов.

Фестиваль "Золотая маска" в городах России проводится с 2000 года. В его программе участвуют спектакли-номинанты и лауреаты одноименной премии. За рубеж фестиваль выезжает с 2005 года.