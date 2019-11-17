Умер фотограф Терри О'Нилл

ЛОНДОН, 17 ноября. /ТАСС/. Британский фотограф Терри О'Нилл, работавший со многими мировыми знаменитостями и членами королевской семьи Великобритании, умер 16 ноября на 82-м году жизни. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Sky News со ссылкой на Элли Браун, представителя компании Iconic Images, которая отвечает на продажу лицензий на работы фотографа.

По информации Браун, О'Нилл "тихо ушел из жизни в своем доме после продолжительной болезни". Самого фотографа она охарактеризовала как "непревзойденного, остроумного и полного очарования" профессионала.

"Любой, кому посчастливилось узнать его или поработать с ним, может подтвердить его щедрость и скромность. Будучи одним из самых знаковых фотографов последних 60 лет, его легендарные снимки навсегда останутся запечатленными в нашей памяти, а также в наших сердцах и умах", - сказал Браун.

Среди многочисленных клиентов О'Нилла, который сам вначале мечтал о карьере барабанщика, числятся такие музыкальные группы, как The Beatles и The Rolling Stones. Помимо этого за десятки лет профессиональной карьеры, ему довелось делать фотосессии таких исполнителей, как Элтон Джон, Дэвид Боуи, Эми Уайнхаус, Фрэнк Синатра, а также актеров, в том числе Элизабет Тейлор, Бриджит Бардо, Майкла Кейна, Клинта Иствуда, Пола Ньюмана, Роберта Редфорда, Шона Коннери. Одна из актрис, которую он любил фотографировать больше всего, Фэй Дануэй, впоследствии стала его женой.

О'Ниллу также довелось поработать с королевской семьей, в том числе с королевой Елизаветой II, а также с известными во всем мире политиками, например, с Нельсоном Манделой.

За свое достижения он стал командором ордена Британской империи.