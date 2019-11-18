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Российские артисты приняли участие в Международном цирковом фестивале в Чжухае

В программе мероприятий заявлены более 20 представлений
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Описание
© Артем Иванов/ТАСС
© Артем Иванов/ТАСС
© Артем Иванов/ТАСС
© Артем Иванов/ТАСС
© Артем Иванов/ТАСС
© Артем Иванов/ТАСС
© Артем Иванов/ТАСС
© Артем Иванов/ТАСС
© Артем Иванов/ТАСС
© Артем Иванов/ТАСС
© Артем Иванов/ТАСС

ЧЖУХАЙ /Китай/, 18 ноября. /ТАСС/. Артисты из России принимают участие в VI Международном цирковом фестивале Китая, который проходит в городе Чжухай в провинции Гуандун на юге КНР, передает корреспондент ТАСС. Продемонстрировать свое мастерство сюда также прибыли труппы из 24 стран и регионов мира, среди которых Канада, Китай, Нидерланды, США, Франция, Украина и другие.

Мероприятие организовано на площадке театра "Чанлун". В программе фестиваля этого года заявлено 24 цирковых представления, семь из которых привезли в Чжухай артисты из РФ. 

Выступления проходят дважды в день - в обед и вечером. Цена билета на цирковое шоу составляет от 175 до 420 юаней (порядка $25-60).

По словам организаторов, китайский зритель проявляет интерес не только к национальному цирковому искусству, но и к выступлениям артистов из других стран и регионов мира. За все время проведения фестиваля его посетили свыше 350 тыс. человек.

Впервые Международный цирковой фестиваль Китая прошел в 2013 году при поддержке Министерства культуры и туризма КНР, правительства провинции Гуандун, а также властей города Чжухай. За всю историю мероприятия в Чжухай приезжали цирковые коллективы из 45 стран и регионов мира и представили здесь 134 уникальных шоу.

Фестиваль этого года завершится 23 ноября праздничной шоу-программой.

Теги
РоссияКитай
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