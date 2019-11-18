ТАСС и Театральная олимпиада запускают виртуальный тур по самому большому театру в России

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Агентство ТАСС и организаторы Театральной олимпиады в рамках проекта "День театра" запускают третью виртуальную экскурсию, выполненную в формате видео 360 градусов, по самому большому театру в стране - Новосибирскому государственному академическому театру оперы и балета (НОВАТ).

Виртуальная экскурсия по четырем театрам России в формате 360° Проект рассказывает об истории театров и их работе

"В этом году НОВАТ открыл юбилейный, 75-й театральный сезон. С 18 ноября пользователи сайта tass.ru получат уникальную возможность познакомиться с историей и увидеть день из жизни одного из крупнейших центров культурного притяжения Сибири, который открылся сразу после окончания Великой Отечественной войны - 12 мая 1945 года", - говорится в сообщении.

Проект приурочен к Году театра, официальным информационным партнером которого выступает ТАСС. Тем самым агентство продолжает цикл работ, нацеленных на сохранение культурного наследия страны в цифровом формате, а также расширение театральной аудитории за счет привлечения новых зрителей. В рамках проекта "День театра" посетители сайта ТАСС смогут увидеть недоступные рядовому зрителю моменты театральной жизни. В их числе - монтаж декораций и мультимедийного оформления спектакля "Коппелия", разминки в балетных классах и оркестровые репетиции.

Также виртуальная прогулка позволит зрителям побывать в производственных цехах, в гримерных артистов и посмотреть некоторые сцены из-за кулис. "Виртуальная экскурсия сопровождается фрагментами интервью с художественным руководителем НОВАТа Владимиром Кехманом, создателями балета "Коппелия" - балетмейстером-постановщиком Михаилом Мессерером, режиссером мультимедиа Глебом Фильштинским и художником-постановщиком Вячеславом Окуневым, а также с дирижером Кареном Дургаряном и солистами балета. Они рассказывают об особенностях постановки и других работах театра", - добавляют авторы проекта.

Путешествие по Новосибирскому театру оперы и балета - продолжение серии видеопроектов "День театра". Аудитории ТАСС уже доступны виртуальные туры по Российскому государственному академическому театру драмы имени Федора Волкова в Ярославле и Большому драматическому театру имени Г. А. Товстоногова в Санкт-Петербурге.

О Театральной олимпиаде

Одно из ключевых событий Года театра в 2019 году - Театральная олимпиада. В этом году, в год своего 25-летнего юбилея, Театральная олимпиада впервые в истории прошла одновременно в двух странах - России и Японии. Решение о проведении олимпиады в России было принято на VII Санкт-Петербургском международном культурном форуме, проходившем 14-16 ноября.

В программу олимпиады вошли постановки как создателей Театральной олимпиады, так и других выдающихся театральных режиссеров, в том числе Хайнера Гёббельса, Андрея Щербана, Андрия Жолдака, Кристиана Люпы, Яна Кляты. В России Театральная олимпиада прошла во второй раз: в 2001 году она состоялась в Москве. В настоящий момент единственный российский режиссер в составе Международного комитета Театральной олимпиады - художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин.

Оператор мероприятий Театральной олимпиады 2019 в России - дирекция Санкт-Петербургского международного культурного форума, который с 2012 года каждый год проходит в городе. Одним из главных его событий в этом году стало закрытие Театральной олимпиады. Организаторы форума - правительство России, Министерство культуры РФ, правительство Санкт-Петербурга.