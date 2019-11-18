В Северной Осетии начался национальный праздник Джеоргуыба, который продлится неделю

ВЛАДИКАВКАЗ, 18 ноября. /ТАСС/. Национальный праздник Джеоргуыба начался в понедельник в Северной Осетии, он продлится неделю, сообщается на сайте главы и правительства республики.

"Отдавая дань нашим славным, многовековым традициям, этот праздник призван подтвердить нерасторжимую связь между поколениями, важность сохранения главных духовных ценностей, составляющих национальное достояние осетинского народа. Символично, что дни празднования Джеоргуыба уже давно и прочно закрепились в череде высокодуховных торжеств, отмечаемых всеми жителями нашей республики разных национальностей", - приводятся на сайте слова из поздравительной речи главы региона Вячеслава Битарова.

Праздник Джеоргуыба в честь самого почитаемого божества осетинского пантеона - Уастырджи - который называется также "Уастырджийы бонта" (Дни Уастырджи), длится неделю. В течение этого времени запрещается употреблять в пищу свинину, мясо птицы и яйца. Божество считается покровителем мужчин, путников, защитником слабых и обездоленных. Праздник отмечается и в Северной, и в Южной Осетии независимо от национальности.

Накануне праздника закалывается жертвенное животное, в зависимости от размаха празднования это может быть бык или баран. В первый понедельник праздник принято отмечать в кругу семьи.

В Осетии нет такого ущелья, такого селения, где нет святилища в честь Уастырджи. В посвященных ему легендах он рисуется всадником на белом коне и в белой бурке. Он наделен чертами солнечного божества и каждый осетин перед долгой поездкой или же в трудную минуту заручается поддержкой Уастырджи с помощью молитвы.