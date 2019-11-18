Эрмитаж застраховал картину Боттичелли "Мадонна делла Лоджиа" на €3 млн

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноября. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж застраховал полотно итальянского художника эпохи Возрождения Сандро Боттичелли "Мадонна делла Лоджиа" на сумму €3 млн, следует из материалов сайта госзакупок.

"Оказание услуг по организации страхования экспоната из собрания галерей Уфицци, направляемого в Государственный Эрмитаж на выставку "Сандро Боттичелли. Мадонна делла Лоджиа. Из галерей Уффици, Флоренция" <...> Общая страховая стоимость музейного предмета - €3 млн", - говорится в материалах закупки.

Договор заключен с неназванной компанией, которая была единственным участником закупки. Срок его действия до 16 марта 2020 года, страховое покрытие предоставляется на условиях "все риски".

Указанная картина в сентябре была показана во Владивостоке на Восточном экономическом форуме. Она также была представлена на Санкт-Петербургском международном культурном форуме, который прошел 14 -16 ноября. В Эрмитаже полотно будет представлено до 16 февраля 2020 года.

"Мадонна делла Лоджиа" - одна из ранних работ Боттичелли (1467 год). Она написана маслом на дереве и изображает Мадонну с младенцем на фоне лоджии. Картина хранится в Галерее Уффици.