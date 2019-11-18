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В ГМИИ имени Пушкина открывается выставка, посвященная 180-летию изобретения фотографии

В экспозицию вошли 115 работ, существующих в единственном экземпляре

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Экспозиция "Дагеротип, автохром, поляроид. 1/1", посвященная 180-летию изобретения фотографии, открывается в понедельник в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Об этом сообщила на пресс-показе директор музея Марина Лошак.

"Мы открываем выставку в день рождения Луи Дагера [18 ноября]. Мне кажется, что в данном случае мы сделали уникальный продукт, потому что мы говорим про особенную фотографию, которая существует в единственном экземпляре. Выставка должна дать то ощущение особого, незабываемого события, которое дает ключ к пониманию, что такое каждый из этих видов фотографии <...> Многие из фотографий настолько хрупки, что находятся "в затемненном состоянии". Это придает дополнительное понимание особенности и уникальности происходящего", - сказала она.

В экспозицию, которая располагается в семи залах Галереи искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков, вошли 115 работ, существующих в единственном экземпляре, из музеев Франции, Австрии и России. На выставке будут представлены работы изобретателя фотографии француза Луи Жака Манде Дагера, одного из ключевых английских дагеротипистов Антуана Клоде, известного мастера светописи в Российской империи Сергея Левицкого; автохромы фотографа Французского фотографического общества, коллекционера работ импрессионистов Антонена Персонна. Среди поляроидов - работы американского пейзажиста Энсела Адамса, пионера итальянской цветной фотографии Луиджи Гирри, американских фотографов Стивена Шора и Аарона Сискинда, а также знаменитого фэшн-фотографа Хельмута Ньютона.

Куратор выставки Ольга Аверьянова отметила, что, помимо изображений, экспозиция также включает три инсталляции, посвященные представленным технологиям. "Фотография - уникальное искусство, которое родилось на стыке социального запроса и эстетической парадигмы. Мы так привыкли к фотографии, она вокруг нас, она у нас в руках, она в интернете, в смартфоне, в инстаграме, она существует везде, и порой не можем отличить эстетические качества того или иного снимка <...> Наша выставка называется "1/1" ("один из одного"), я иногда еще говорю, что это - первый из первых, потому что здесь мы говорим о первом изображении реальности, первом изображении цветного мира и о первых моментальных съемках", - добавила она.

Датой изобретения фотографии считается 19 августа 1839 года, когда на заседании Академии наук был обнародован доклад о технологии, придуманной французским художником и изобретателем Луи Жаком Манде Дагером, которая позволяет фиксировать изображения на светочувствительной пластине.

В создании выставки приняли участие Министерство культуры РФ, ГМИИ имени А.С. Пушкина, Национальная библиотека Франции, Французское фотографическое общество, Государственный исторический музей. Экспозиция откроется для широкой публики 19 ноября, а посмотреть ее можно будет до 26 января 2020 года.

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