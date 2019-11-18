Труппа Мариинского театра совершит большой тур по странам Азиатско-Тихоокеанского региона

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноября. /ТАСС/. Народный артист России Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра 20 ноября откроют трехнедельные гастроли труппы по странам Азиатско-Тихоокеанского региона. Тур при участии оперной и балетной трупп охватит крупнейшие площадки Китая, Японии и Республики Корея, сообщила в понедельник пресс-служба театра.

"Старт гастролям дадут оркестр и Валерий Гергиев, затем к ним присоединится оперная труппа и хор Мариинского театра, а 28 ноября - балетная труппа. За три недели артисты выступят на 10 крупнейших площадках КНР, Японии и Республики Корея. Перед возвращением в Санкт-Петербург, 11 декабря, оркестр и Валерий Гергиев дадут два концерта на Приморской сцене Мариинского театра во Владивостоке", - рассказали в пресс-службе.

За время гастрольного тура коллектив представит классику своего репертуара. В Шанхайском центре восточного искусства прозвучат симфонии Чайковского, в Центре исполнительских искусств провинции Цзянсу в Нанкине - "Болеро" Равеля и симфонии Шостаковича, в концертных залах Сакаи и Фукуоки в Японии - "Озорные частушки" Щедрина, в Концертом зале Синхай в Гуанчжоу и в Lotte Hall в Сеуле - "Картинки с выставки" Мусоргского.

Впервые театр представит в Китае торжественную сценическую мистерию Вагнера "Парсифаль" в постановке Тони Палмера. Спектакль, вернувшийся в репертуар в прошлом сезоне, увидят зрители Центра исполнительских искусств провинции Цзянсу в Нанкине. В концертной версии "Парсифаль" также прозвучит в Национальном центре исполнительских искусств в Пекине.

В преддверии 180-летия со дня рождения Чайковского (1840-1993) коллектив театра проведет на концертных площадках Токио марафон из его сочинений. С 30 ноября по 7 декабря в Сантори-холле и в Бунка-Кайкан прозвучат все симфонии композитора, скрипичный и ряд фортепианных концертов, оперы "Мазепа" (концертное исполнение) и "Пиковая дама" в постановке режиссера Алексея Степанюка).

Среди инструменталистов, которые будут играть в ходе турне вместе с Валерием Гергиевым - именитые музыканты и молодые артисты. В токийском зале Бунка-Кайкан с оркестром выступит пианист Сергей Бабаян, в Lotte Hall в Сеуле и в Концертном зале Тэгу - скрипачка Клара-Джуми Кан. В марафоне Чайковского примут участие пианисты Нобуюки Цудзи и Сергей Бабаян, скрипач Рю Гото и виолончелист Александр Бузлов. В оперных спектаклях и концертах выйдут звезды Мариинской труппы Мария Баянкина, Ирина Чурилова, Юлия Маточкина, Михаил Векуа, Владимир Галузин, Роман Бурденко, Владислав Сулимский, Юрий Воробьев, Михаил Петренко, Станислав Трофимов.

Балетная труппа выступит в Пекине и Нанкине, где будут представлены балеты Михаила Фокина и "Дон Кихот" Александра Горского.