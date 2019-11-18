Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Год театра в России

Труппа Мариинского театра совершит большой тур по странам Азиатско-Тихоокеанского региона

Трехнедельные гастроли начнутся 20 ноября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноября. /ТАСС/. Народный артист России Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра 20 ноября откроют трехнедельные гастроли труппы по странам Азиатско-Тихоокеанского региона. Тур при участии оперной и балетной трупп охватит крупнейшие площадки Китая, Японии и Республики Корея, сообщила в понедельник пресс-служба театра.

"Старт гастролям дадут оркестр и Валерий Гергиев, затем к ним присоединится оперная труппа и хор Мариинского театра, а 28 ноября - балетная труппа. За три недели артисты выступят на 10 крупнейших площадках КНР, Японии и Республики Корея. Перед возвращением в Санкт-Петербург, 11 декабря, оркестр и Валерий Гергиев дадут два концерта на Приморской сцене Мариинского театра во Владивостоке", - рассказали в пресс-службе.

За время гастрольного тура коллектив представит классику своего репертуара. В Шанхайском центре восточного искусства прозвучат симфонии Чайковского, в Центре исполнительских искусств провинции Цзянсу в Нанкине - "Болеро" Равеля и симфонии Шостаковича, в концертных залах Сакаи и Фукуоки в Японии - "Озорные частушки" Щедрина, в Концертом зале Синхай в Гуанчжоу и в Lotte Hall в Сеуле - "Картинки с выставки" Мусоргского.

Впервые театр представит в Китае торжественную сценическую мистерию Вагнера "Парсифаль" в постановке Тони Палмера. Спектакль, вернувшийся в репертуар в прошлом сезоне, увидят зрители Центра исполнительских искусств провинции Цзянсу в Нанкине. В концертной версии "Парсифаль" также прозвучит в Национальном центре исполнительских искусств в Пекине.

В преддверии 180-летия со дня рождения Чайковского (1840-1993) коллектив театра проведет на концертных площадках Токио марафон из его сочинений. С 30 ноября по 7 декабря в Сантори-холле и в Бунка-Кайкан прозвучат все симфонии композитора, скрипичный и ряд фортепианных концертов, оперы "Мазепа" (концертное исполнение) и "Пиковая дама" в постановке режиссера Алексея Степанюка).

Среди инструменталистов, которые будут играть в ходе турне вместе с Валерием Гергиевым - именитые музыканты и молодые артисты. В токийском зале Бунка-Кайкан с оркестром выступит пианист Сергей Бабаян, в Lotte Hall в Сеуле и в Концертном зале Тэгу - скрипачка Клара-Джуми Кан. В марафоне Чайковского примут участие пианисты Нобуюки Цудзи и Сергей Бабаян, скрипач Рю Гото и виолончелист Александр Бузлов. В оперных спектаклях и концертах выйдут звезды Мариинской труппы Мария Баянкина, Ирина Чурилова, Юлия Маточкина, Михаил Векуа, Владимир Галузин, Роман Бурденко, Владислав Сулимский, Юрий Воробьев, Михаил Петренко, Станислав Трофимов.

Балетная труппа выступит в Пекине и Нанкине, где будут представлены балеты Михаила Фокина и "Дон Кихот" Александра Горского.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургГод театра в России
Реклама на ТАСС
Фонд кино сможет возмещать до 100% стоимости производства фильмов для детей и анимации
В опубликованном приказе фонда также говорится, что увеличивается производственный период "уникальных национальных анимационных фильмов ведущих российских режиссеров-мультипликаторов до пяти лет"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС