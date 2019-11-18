Пол Маккартни выступит на фестивале в Гластонбери летом 2020 года

ЛОНДОН, 18 ноября. /ТАСС/. Сооснователь группы Beatles Пол Маккартни сообщил в понедельник о том, что выступит на юбилейном 50-м музыкальном фестивале в Гластонбери летом 2020 года.

"Привет, Гласто! Очень рад, что буду участвовать в праздновании вашего юбилея. Увидимся летом!" - написал музыкант в Twitter.

Маккартни стал вторым исполнителем после американки Дайаны Росс, чье участие в программе фестиваля было подтверждено его организаторами. В последний раз Маккартни поднимался на сцену фестиваля Гластонбери, проходящего неподалеку от одноименного города каждое лето с 1970 года, 15 лет назад. Тогда он исполнял как песни групп Beatles и Wings, так и произведения, созданные им в ходе сольной карьеры.

Выступление Маккартни заявлено как часть ежегодной фестивальной программы "Легенды" и состоится 27 июня следующего года. Сам фестиваль будет проходить на протяжении пяти дней - с 24 по 28 июня.

Все билеты на юбилейный фестиваль были распроданы еще в октябре. Возможность приобрести небольшое количество возвращенных организаторам или невыкупленных билетов у фанатов музыки будет в апреле, однако шансы на успех невысоки. На 135 тыс. билетов, которые оказались раскуплены всего за 34 минуты, претендовало 2,4 млн человек. По словам Эмили Ивис - дочери основателя фестиваля Майкла Ивиса - это рекордный спрос за всю полувековую историю Гластонбери.