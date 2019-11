Дуэт из России выступит третьим на "Детском Евровидении - 2019"

ВАРШАВА, 18 ноября. /ТАСС/. Российский дуэт Денберела Ооржака и Татьяны Меженцевой выступит третьим на конкурсе "Детское Евровидение - 2019", финал которого пройдет в Польше в городе Гливице на юге страны 24 ноября. Об этом стало известно в понедельник после церемонии открытия конкурса.

Согласно размещенным на официальном сайте конкурса данным, открывать финальный концерт будет участник из Австралии, а последним выступит представительница Сербии.

В ходе церемонии открытия все участники представили себя, поговорив с ведущим о своих странах, хобби, музыке. Российских участников спросили, как они чувствуют себя в Польше, получив ответ, что "все хорошо". На конкурсе они исполнят песню "Время для нас".

Проголосовать за российский дуэт можно будет начиная с пятницы 22 ноября на сайте junioreurovision.tv. На странице конкурса "Детское Евровидение - 2019" размещены видеоклипы всех 19 участников, по правилам голосовать можно не менее чем за трех исполнителей. При этом голосование закроют перед прямой трансляцией шоу в воскресенье, 24 ноября, в 18:00 по московскому времени, а затем снова откроют после исполнения последней песни. У пользователей будет ровно 15 минут, чтобы повторно отдать свой голос. Победит песня, которая наберет наибольшее количество баллов.

Конкурс

"Детское Евровидение" проводится ежегодно с 2003 года. В нем принимают участие певцы в возрасте до 15 лет из стран, входящих в Европейский вещательный союз. На смотре в 2017 году 14-летняя Полина Богусевич с песней "Крылья" принесла России победу, набрав 188 баллов.

Польша проведет престижный песенный конкурс впервые. Республика получила такую возможность после того, как победительницей "Детского Евровидения - 2018", которое прошло в Минске, стала польская певица Роксана Венгель. На конкурсе она успешно исполнила композицию Anyone I Want To Be.

Гливице - город в Шленском (Силезском) воеводстве на юге Польши. Он ведет свою историю с 1276 года. Сейчас его население насчитывает более 180 тыс. человек.

Весной прошлого года в городе Гливице было завершено строительство большой концертной площадки. Этот объект сейчас считается самым современным в Польше. Он может вместить 17 тысяч зрителей.