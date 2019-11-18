В Петрозаводске впервые представили четыре картины из коллекции Русского музея

ПЕТРОЗАВОДСК, 18 ноября. /ТАСС/. В Карелию впервые привезли четыре шедевра из коллекции Русского музея Санкт-Петербурга. В понедельник в музее изобразительных искусств республики представили портреты историка Николая Костомарова кисти Константина Маковского, художника Ивана Айвазовского и певицы Елизаветы Лавровской авторства Ивана Крамского, а также написанный Валентином Серовым портрет благотворительницы Марии Морозовой, матери известных промышленников и меценатов Сергея и Саввы Морозовых.

"Четыре шедевра, четыре портрета, и это неслучайно. Мы с вами готовимся к столетию Республики Карелия, и к 60-летию нашего музея. Мы все хотим узнавать нашу историю не просто по каким-то фактам, мы хотим знать людей, которые жили в этот период, чем они занимались, что они привнесли для своей страны, для своего государства. И сегодня мы с вами окунемся в XIX век, рассматривая случайные работы Государственного Русского музея" - сказала на открытии выставки директор Музея изобразительных искусств Карелии Наталья Вавилова.

Подбор картин для временной экспозиции стал результатом совместной работы двух музеев. По словам начальника выставочного отдела Русского музея Дениса Селянина, в итоговом результате сошлись пожелания, которые высказывали их карельские партнеры, исходя из специфики музея, а также возможности одного из главных собраний русской живописи в стране. "Не всегда присланный запрос музея возможно осуществить по тем или иным причинам. В частности, бывает плановая реставрация работ", рассказал представитель Русского музея.

Выставка в Петрозаводске стала возможной благодаря поддержке благотворительного фонда "Система". В Петрозаводске стартовал новый проект фонда - "Культурный обмен", который позволит привозить шедевры из крупнейших российских музейных коллекций в регионы. Решение открыть проект на площадке карельского музея связано с тем большим опытом сотрудничества, который связывает фонд и музей, отметила президент "Системы" Анна Янчевская.

"Надеемся, что жителям республики все понравится. Дальше мы примем решение, куда двигаться в плане программы. Сейчас уже несколько регионов готовятся стать принимающей стороной, но каждый раз это будет другой набор картин. В течение года, мы думаем, что регионов шесть сможем охватить, учитывая длительные сроки подготовки", - сказала Янчевская.

О музее

Музей изобразительных искусств Республики Карелия открыт в Петрозаводске в 1960 году в здании бывшей Олонецкой мужской гимназии, которую в разное время окончили художник Василий Полнов и крупнейший ученый-лингвист Филипп Фортунатов. Музей обладает коллекциями иконописи российского Севера, декоративно-прикладного искусства, русской живописи, графики и скульптуры XVII-XX веков, а также собранием работ карельских художников XX века, в том числе посвященного карело-финскому эпосу "Калевала".