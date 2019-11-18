Во Франции в 27-й раз пройдет фестиваль российского кино

ПАРИЖ, 19 ноября. /ТАСС/. Ежегодный фестиваль российского кино открывается во вторник в нормандском городе Онфлер. Крупнейший российский киносмотр, ставший во Франции традиционным, в этом году проводится в 27-й раз.

Как сообщила корр. ТАСС официальный представитель фестиваля Елена Дюффорт, откроет фестиваль новая комедия режиссера Анны Пармас "Давай разведемся!". "Основной темой фестиваля станет семья. Мы выбрали кинокартины, которые показывают эволюцию общества через семью", - рассказала Дюффорт. Этой теме посвящена ретроспектива, подготовленная фестивалем совместно с киноконцерном Мосфильм, а также специальная тематическая программа, включающая в себя фильмы "Ван Гоги" Сергея Ливнева, "Близкие" Ксении Зуевой, "Сестренка" Алексанра Галибина.

"Вторая тема нашего фестиваля - это взгляд на прошлое. Публика в Онфлере хорошо знает Россию и ее историю, поэтому мы также собрали фильмы, рассказывающие о разных эпохах жизни России", - отметила Дюффорт.

Восемь претендентов на победу

В конкурсе онфлерского фестиваля заявлены восемь кинолент: "Воскресенье" Светланы Проскуриной, "Керосин" Юсупа Разыкова, "Простой карандаш" Натальи Назаровой, "Текст" Клима Шипенко, "Элефант" Алексея Красовского, "Однажды в Трубчевске" Ларисы Садиловой, "Мысленный волк" Валерии Гай Германики, "В Кейптаунском порту" Александра Велединского.

Председателем жюри в этом году избран французский кинорежиссер, обладатель премии "Сезар" Жерар Кравчик. Оценивать работы конкурсантов также будут актриса Жюли Деларм, режиссер Алин-Луиз Иссерманн, журналист Ги Конопники, сценарист Мари-Пьер Тома.

Помимо Гран-при фестиваля, жюри вручит призы за лучший сценарий, за лучшую женскую и мужскую роли, за лучший дебют и приз зрительских симпатий.

Обширная программа киносмотра

По словам Дюффорт, оргкомитет фестиваля подготовил разнообразную внеконкурсную программу, включающую художественные, документальные фильмы, а также мультфильмы. В документальной программе - фильм Алексея Евстигнеева о последней узкоколейной железной дороге, проходящей через горы Кавказа, "Не за горами", лента Бориса Караджева "Фабрика грез" для товарища Сталина" о проекте создания в СССР центра кинопромышленности и другие киноленты.

Специальным событием фестиваля станет показ нового фильма Василия Чигинского "Лев Яшин. Вратарь моей мечты", выходящий на экраны в России 28 ноября. Для любителей классической музыки в тематической программе "Взгляд на прошлое" фестиваль покажет фильм Юсупа Разыкова "Танец с саблями".

Представитель фестиваля отметила, что Онфлер по традиции примет у себя большую делегацию российских кинематографистов. В числе гостей фестиваля в этом году ожидаются режиссеры Карен Шахназаров, Клим Шипенко, Светлана Проскурина, Александр Галибин, актеры Владимир Стеклов, Иван Янковский, Егор Баринов, Алексей Гуськов, Анастасия Милославская и Андрей Стоянов.

Дюффорт обратила внимание на то, что в рамках деловой программы в Онфлере пройдет круглый стол, участники которого обсудят вопросы продвижения российского кинематографа в странах Европы, в том числе во Франции.

Онфлерский фестиваль

Киносмотр организован французской Ассоциацией друзей фестиваля российского кино в Онфлере при поддержке Минкультуры РФ и посольства России во Франции. С российской стороны его партнерами выступают Фонд социальных и культурных инициатив, Российский центр науки и культуры в Париже, Мосфильм, с французской - Генеральный совет Кальвадоса, Офис культурных проектов Кальвадоса, Торгово-промышленная палата Пеи-д-Ож и другие.

За более чем два десятилетия французским зрителям показаны около 500 фильмов российского производства. "Фестиваль в Онфлере - это замечательный пример франко-российского сотрудничества в сфере культурных связей, - отметила Дюффорт. - Наш фестиваль можно сравнить с тестовой площадкой, благодаря которой российские кинематографисты могут увидеть своими глазами, как воспринимает и оценивает их фильмы французский зритель".

Победители конкурса будут объявлены в субботу, 23 ноября. На следующий день фестиваль завершит свою работу.