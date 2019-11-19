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"Балет Москва" открыл международный проект "Золотая маска" в Стамбуле"

Программа продлится до 23 ноября, кроме спектакля "Все пути ведут на Север", она включает две постановки Театра наций - "Цирк" и "Иранская конференция", а также "Евгения Онегина" Театра имени Евгения Вахтангова

СТАМБУЛ, 19 ноября. /ТАСС/. Театр "Балет Москва" дал в понедельник старт международному проекту "Золотая маска" в Стамбуле". Спектакль "Все пути ведут на Север", поставленный бельгийским хореографом Карин Понтьес в жанре современного танца, имел успех у турецкой публики, передает корреспондент ТАСС.

Местом для показа стал престижный стамбульский Центр исполнительских искусств Зорлу. К началу спектакля, объявленному на 20:30 по местному времени (совпадает с мск), зал, рассчитанный на 600 мест, был заполнен до отказа. Затем в течение часа публика с интересом следила за танцем семерых парней - участников спектакля, по окончании которого наградила артистов заслуженными аплодисментами.

"Принято считать, что танец привлекает в основном женскую аудиторию", - поделилась с ТАСС директор "Балета Москва" Елена Тупысева. "Но на наши спектакли приходит и много молодых мужчин", - сказала она. "Сейчас, в стамбульском зале мы видели много взрослых людей, которые тихо, сконцентрированно смотрели наш спектакль, а потом устроили громкую овацию, некоторые даже вставали со своих мест", - отметила директор театра.

Она напомнила, что спектакль "Все пути ведут на Север" получил в 2017 году премию "Золотая маска" в номинации "Лучший спектакль в современном танце". "Эта постановка является одной из самых популярных в нашем репертуаре, она с успехом идет в Москве, также побывала на гастролях в разных российских и зарубежных городах. Скоро мы отправимся с ней в Бельгию, на родину постановщика этого спектакля хореографа Карин Понтьес, где спектакль будет представлен семь раз", - сообщила руководитель "Балета Москва".

Во вторник в Стамбуле состоится второй показ спектакля "Все пути ведут на Север". Также пройдет мастер-класс хореографа, педагога, куратора современной труппы Театра "Балет Москва" Артема Игнатьева.

Проект "Золотая маска" в Стамбуле" проводится уже второй год подряд в рамках Стамбульского международного фестиваля искусств. Нынешняя программа продлится до 23 ноября. Кроме упомянутого спектакля "Все пути ведут на Север", она включила две постановки Театра наций - "Цирк" и "Иранская конференция" - и еще "Евгения Онегина" Театра имени Евгения Вахтангова, которого покажут дважды. Важным событием обещает стать и пресс-брифинг генерального директора "Золотой маски" Марии Ревякиной и директора Стамбульского международного фестиваля искусств Леман Илмаз.

О "Золотой маске"

"Золотая маска" учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта / мюзикл, театр кукол). Лауреаты премии определяются на ежегодном фестивале спектаклей-номинантов.

Фестиваль "Золотая маска" в городах России проводится с 2000 года. В его программе участвуют спектакли-номинанты и лауреаты одноименной премии. За рубеж фестиваль выезжает с 2005 года.

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