Christie's выставит на торги прижизненное издание "Евгения Онегина" Пушкина

ЛОНДОН, 19 ноября. /ТАСС/. Прижизненное издание романа "Евгений Онегин" А. С. Пушкина станет одним из топ-лотов аукциона "Россия: выдающиеся книги и манускрипты", который пройдет в Лондоне 27 ноября. Об этом сообщил во вторник аукционный дом Christie's, который организует торги.

Полный комплект "Евгения Онегина" в зеленом марокеновом переплете, выпущенный типографией Департамента народного просвещения Санкт-Петербурга, оценивается в £100-150 тыс. ($130-195 тыс.). Он включает в себя первое прижизненное издание глав I, III-VIII, а также второе прижизненное издание главы II.

Кроме того, на аукционе будет представлено первое издание сборника стихов Осипа Мандельштама "Камень", выпущенное в петербургском издательстве "Акмэ" в 1913 году на средства автора. Его оценка составляет £70-100 тыс. ($90-130 тыс.). "Данный экземпляр находился в собственности Мандельштама на протяжении 23 лет, после чего с дарственной надписью был в июле 1936 года вручен поэту и критику Сергею Рудакову, который полтора года прожил с Мандельштамом и его женой во время их воронежской ссылки", - отметили в Christie's.

Всего же лотами аукциона станут редкие экземпляры, охватывающие четыре столетия: от книг XVII-XVIII веков на церковнославянском и до одних из первых светских изданий, включая учебное пособие по математике Леонтия Магницкого, и произведения авторов "золотого века" русской художественной литературы. Среди авторов книг, выставленных на торги, числятся такие имена, как Пушкин, Гоголь, Крылов, Достоевский, Толстой. Помимо этого представлены научные труды Лобачевского, Менделеева, Дарвина, Мальтуса и Адама Смита. Литература ХХ века будет представлена на торгах произведениями Ахматовой, Есенина, Мандельштама, Маяковского, Цветаевой и других авторов.

Аукцион состоится в рамках недели торгов предметами русского искусства, которые традиционно проходит в Лондоне два раза в год - в мае-июне и в ноябре-декабре. Помимо Christie's, в ней также принимают участие такие дома, как Sotheby's, MacDougall's и Bonhams. Общая выручка "русской недели", прошедшей в июне 2019 года, превысила $45 млн, а сами торги стали самыми успешными за многие годы.