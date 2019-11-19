Фирма "Мелодия" вошла в лонг-лист международной премии ICMA

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Звукозаписывающая фирма "Мелодия" вошла в лонг-лист на соискание престижной Международной премии классической музыки (ICMA). Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе компании.

"Российский лейбл представлен девятью релизами, это наибольшее количество за всю историю участия "Мелодии" в премии", - сказал собеседник агентства.

В частности, в список вошли архивные записи Мечислава Вайнберга, "Бэлла Давидович", "Эдисон Денисов. Первый концерт в СССР", "Шостакович играет Шостаковича", "Мария Юдина: юбилейное издание", а также специальное издание к открытию XVI Международного конкурса имени П.И. Чайковского - диск "Максим Венгеров, Вадим Репин, Евгений Кисин на открытии VIII Международного конкурса Чайковского".

Новые записи "Мелодии" представлены в таких номинациях, как "Contemporary music" с мировой премьерой "Буковинских песен" Леонида Десятникова в исполнении Алексея Гориболя, "Solomusic" - "Бриттен: три сюиты для виолончели соло" в исполнении Александра Рамма и "Chamber music" - "Hommage to Kreisler & Rachmaninoff" в исполнении Дмитрия Ситковецкого и Лукаса Генюшаса.

Финалисты будут объявлены 16 декабря, а имена победителей ICMA будут обнародованы 21 января 2020 года. Церемония награждения и гала-концерт пройдут в Teatro de la Maestranza в Севилье 30 апреля 2020 года при участии Королевского симфонического оркестра Севильи под управлением Джона Аксельрода.

Всего на соискание наград претендуют 130 лейблов.

О премии

ICMA считается одной из самых авторитетных наград, которая вручается за достижения в звукозаписи и исполнительском искусстве. Жюри премии состоит из главных редакторов, критиков и журналистов, пишущих о классической музыке в таких изданиях, как "Музыкальная жизнь" (Россия), Crescendo (Бельгия), Das Orchester (Германия), Musica (Италия), Musik&Theater (Швейцария), Opera (Англия), Internationales Musik and Medienzentrum (Австрия) и других.