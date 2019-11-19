Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Фирма "Мелодия" вошла в лонг-лист международной премии ICMA

Всего на соискание наград претендуют 130 лейблов

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Звукозаписывающая фирма "Мелодия" вошла в лонг-лист на соискание престижной Международной премии классической музыки (ICMA). Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе компании.

"Российский лейбл представлен девятью релизами, это наибольшее количество за всю историю участия "Мелодии" в премии", - сказал собеседник агентства.

В частности, в список вошли архивные записи Мечислава Вайнберга, "Бэлла Давидович", "Эдисон Денисов. Первый концерт в СССР", "Шостакович играет Шостаковича", "Мария Юдина: юбилейное издание", а также специальное издание к открытию XVI Международного конкурса имени П.И. Чайковского - диск "Максим Венгеров, Вадим Репин, Евгений Кисин на открытии VIII Международного конкурса Чайковского".

Новые записи "Мелодии" представлены в таких номинациях, как "Contemporary music" с мировой премьерой "Буковинских песен" Леонида Десятникова в исполнении Алексея Гориболя, "Solomusic" - "Бриттен: три сюиты для виолончели соло" в исполнении Александра Рамма и "Chamber music" - "Hommage to Kreisler & Rachmaninoff" в исполнении Дмитрия Ситковецкого и Лукаса Генюшаса.

Финалисты будут объявлены 16 декабря, а имена победителей ICMA будут обнародованы 21 января 2020 года. Церемония награждения и гала-концерт пройдут в Teatro de la Maestranza в Севилье 30 апреля 2020 года при участии Королевского симфонического оркестра Севильи под управлением Джона Аксельрода.

Всего на соискание наград претендуют 130 лейблов.

О премии

ICMA считается одной из самых авторитетных наград, которая вручается за достижения в звукозаписи и исполнительском искусстве. Жюри премии состоит из главных редакторов, критиков и журналистов, пишущих о классической музыке в таких изданиях, как "Музыкальная жизнь" (Россия), Crescendo (Бельгия), Das Orchester (Германия), Musica (Италия), Musik&Theater (Швейцария), Opera (Англия), Internationales Musik and Medienzentrum (Австрия) и других.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
София Ротару примет участие в концерте "Песня года" в Москве
Шоу состоится 7 декабря на стадионе "ВТБ-Арена"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС