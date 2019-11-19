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Около тысячи человек хором споют песни Пахмутовой в Москве

В концерте примут участие детские и взрослые хоровые коллективы из разных регионов страны

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Сводный хор из почти 1 тыс. человек исполнит песни Александры Пахмутовой в честь ее 90-летия на гала-концерте финалистов Всероссийского хорового фестиваля 22 ноября. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Музея Победы, где пройдет фестиваль.

Композитор Александра Пахмутова отметила юбилей 9 ноября.

"Концертная программа посвящена 90-летнему юбилею Александры Пахмутовой. Сводный хор из почти 1000 финалистов выступит в сопровождении симфонического оркестра Министерства обороны Российской Федерации под управлением заслуженного артиста России, полковника Сергея Дурыгина", - сообщили в пресс-службе.

В концерте примут участие детские и взрослые хоровые коллективы из Москвы, Подмосковья, Владимира, Екатеринбурга, Казани, Тюмени, Владивостока и других городов. Песни Пахмутовой также исполнят солисты - заслуженная артистка России Татьяна Петрова, солистка Большого театра России Агунда Кулаева, солистка Московского театра "Новая опера" Полина Шамаева, Артур Марлужоков, артисты Молодежной программы Большого театра России.

Александра Пахмутова - народная артистка СССР, автор песен "Мелодия", "Команда молодости нашей", "До свидания, Москва!" и еще четырехсот композиций, многие из которых написаны в соавторстве с супругом, поэтом Николаем Добронравовым, и отражают то, чем все эти годы жила страна. Композиции Пахмутовой считают своими гимнами люди самых разных профессий - военные, космонавты, летчики, спортсмены, строители. Композитор также создала несколько произведений для симфонического оркестра, сочинения кантатно-ораториального жанра, музыку к балету "Озаренность", кинофильмам "Девчата" (1961), "Жили-были старик со старухой" (1964), "Три тополя на Плющихе" (1967) и другие.

Теги
РоссияПахмутова, Александра Николаевна
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