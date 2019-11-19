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Музей "Царское Село" направит 145 млн рублей на ремонт Китайского театра

Планируется завершить все работы до декабря 2021 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноября. /ТАСС/. Государственный музей-заповедник "Царское Село" планирует направить 145 млн рублей на ремонтные работы в Китайском театре XVIII века, который сгорел в результате обстрела города Пушкина немецкими захватчиками 15 сентября 1941 года. Соответствующий аукцион размещен на сайте госзакупок.

"Выполнение первоочередных противоаварийных работ по Китайскому театру Государственного музея-заповедника "Царское Село", начальная цена - 144,8 млн рублей", - говорится в материалах закупки.

Исполнитель по контракту, которого определят 2 декабря, должен будет провести консервацию и укрепление строительных конструкций, демонтаж и маркировку металлических конструкций и декоративных элементов, разборку деструктированной кирпичной кладки, ремонт ее поверхности, укрепление кирпичных перемычек и ряд других работ. Все они должны быть закончены до 1 декабря 2021 года.

Театр возведен в 1779 году по проекту Антонио Ринальди под руководством и с изменениями архитектора И. В. Неелова. Архитектурные формы театра и декор фасадов отличались относительной простотой: белые стены были оформлены стрельчатыми наличниками, завершены широким карнизом. Он начал свою работу в июне 1779 года, хотя окончательная отделка интерьера была завершена к 1780 году. Зрительный зал овальной формы был окружен тремя ярусами лож, в них попадали через коридоры вдоль стен театра, а в коридоры - из двухэтажного фойе в торце здания, где был расположен главный вход. Зрительный зал вместимостью до 350 человек, кроме партера, имел два ряда ярусов и ложи.

Театр сгорел в результате обстрела в сентябре 1941 года, в послевоенное время не восстанавливался, и в настоящее время представляет собой руины. Крыша утрачена полностью, сохранились стены и частично перекрытия в пристройках, выполненных в начале ХХ века. По результатам проведенных обследований техническое состояние здания является аварийным.

Военные утраты

За 28 месяцев немецкой оккупации в парках Царского Села было разрушено 25 мостов, около 50 плотин, дамб и каскадов. Екатерининский дворец превратился в обгоревшие руины, гитлеровцы уничтожили 57 его залов, из которых к настоящему времени удалось восстановить лишь немногим более половины.

С 1942 по 1944 год по приказу командования немецкой группы армий "Север" производился вывоз культурных ценностей в Германию. По информации ТАСС тех лет, из библиотеки Александровского дворца было вывезено более 10 тыс. книг и рукописей, из Екатерининского дворца вывозились даже паркет и шелковые обои. Самой значительной утратой музея стала Янтарная комната, подаренная Петру I прусским королем Фридрихом-Вильгельмом I. Уникальный интерьер исчез бесследно, найти его не удалось до наших дней. К 300-летию Петербурга Янтарная комната была воссоздана российскими реставраторами.

Реставрация разрушенных войной памятников в Царском Селе ведется с 1957 года. С 1944 года идет розыск утраченных экспонатов, однако из 30 тыс. произведений искусства, вывезенных оккупантами, пока удалось найти лишь 400. За последние годы музей получил 15 предметов, добровольно возвращенных лицами, участвовавшими в их вывозе, или членами их семей.

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