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В Выборгском замке планируют создать новую экспозицию подводной археологии

Она появится к концу 2021 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноября. /ТАСС/. Обновленную и расширенную экспозицию подводной археологии в Выборгском объединенном музее-заповеднике планируется создать к концу 2021 года. Об этом ТАСС сообщил во вторник председатель комитета по культуре Ленинградской области Владимир Цой.

"Это новая экспозиция. Раньше экспозиция находилась в одном помещении, сейчас оно реставрируется, поэтому мы вынуждены были ее переместить, и она находится в режиме открытого хранения. Это просто фонды, в которые мы пускаем посетителей. К концу 2020 года в тех корпусах Выборгского замка, где планируется размещение [объектов] подводной археологии, будет закончена реставрация. После этого нам нужен приблизительно еще год для того, чтобы построить новую экспозицию - это конец 2021 года", - сказал Цой.

По его словам, в экспозицию предполагается включить "максимальное количество предметов - речь идет о сотнях". Цой отметил, что в рамках проекта предстоит большая научная работа. "Есть множество предметов, и там возникает много вопросов - начиная от атрибуции, заканчивая вопросами консервации, потому что они очень непростые: консервация деревянных элементов - это одно, консервация металлических предметов - это другое, латунь - это третье, плюс у нас есть кожа, медь и так далее", - пояснил он.

Основная коллекция подводной археологии, находящаяся в Выборгском объединенном музее-заповеднике, представляет собой предметы, обнаруженные в результате многолетних исследований Выборгского залива обществом "Память Балтики". Она включает элементы кораблей, затонувших во время Выборгского сражения 1790 года, их якоря, пушки. Одним из наиболее древних и ценных экспонатов является фрагмент судна, относящегося к эпохе Ивана Грозного.

Выборгский музей-заповедник объединяет Выборгский замок и средневековые памятники города. Выборгский замок, основанный в 1293 году во время третьего шведского крестового похода, является полностью сохранившимся памятником западноевропейского средневекового военного зодчества. В наши дни это самый популярный туристический объект Ленинградской области, ежегодно его посещают около полумиллиона туристов. В 2016 году в замке начались реставрационные работы, которые в таком объеме последний раз проводились в конце XIX века.

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