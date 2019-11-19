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"Царское Село" проработает вопрос с турфирмами в пользу индивидуальных туристов

Директор департамента музеев Минкультуры Владислав Кононов отметил, что на сегодняшний день спрос на посещение Царскосельского дворца сильно превышает предложение

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Государственный музей-заповедник "Царское Село" планирует пересмотреть взаимоотношения с туристическими компаниями в пользу индивидуальных посетителей в связи с большими очередями из-за наплыва туристов. Об этом во вторник сообщил ТАСС директор департамента музеев Минкультуры РФ Владислав Кононов.

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"Там [в "Царском Селе"] действительно огромные очереди в высокий сезон, в этом году все могли в этом убедиться. Очень большие сложности в посещении музея индивидуальным посетителям, огромное количество жалоб в связи с этим. В преддверии нового сезона основные инструменты у музея следующие: перейти на электронное бронирование индивидуального посещения, второе - урегулировать работу с туристическими компаниями", - сказал он.

Кононов пояснил, что на сегодняшний день спрос на посещение Царскосельского дворца сильно превышает предложение. "Речь идет о возможном, в том числе, перераспределении турпотоков к другим объектам показа, об изменении параметров договоров с компаниями для того, чтобы права индивидуальных посетителей не ущемлялись, чтобы не было многочасового ожидания, чтобы была гарантированная возможность посетить музей", - добавил он.

Ранее в ходе обсуждения концепции развития музея ситуация с посещаемостью была охарактеризована как "коллапс", и руководство Минкультуры поставило задачу перед директором "Царского Села" и департаментом музеев разработать систему мер по грамотному регулированию туристических потоков. Цель этих мер, с одной стороны, обеспечить россиянам доступ к культурному наследию, с другой - решить проблему многочасовых очередей, в которых стоят иностранные туристы.

Директор музея Ольга Таратынова, в свою очередь, сообщила, что "Царское Село" в новом сезоне может перейти на электронное бронирование и продажу одиночных билетов, чтобы регулировать число посетителей.

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