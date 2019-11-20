Эксперт: для проекта "Золотая маска" в Стамбуле нужны политическая воля и спонсоры

СТАМБУЛ, 20 ноября. /ТАСС/. Международный театральный проект "Золотая маска" в Стамбуле", проходящий с 16 по 23 ноября в рамках Стамбульского международного фестиваля искусств, может получить продолжение в следующем году при наличии "политической воли и спонсоров". Об этом заявила генеральный директор Российской национальной театральной премии и фестиваля "Золотая маска" Мария Ревякина на пресс-брифинге, состоявшемся во вторник в Стамбуле.

"Золотая маска" во второй раз принимает участие в престижном театральном форуме - Стамбульском международном фестивале искусств, сотрудничество с которым завязалось в 2018 году", - сказала Ревякина.

Она напомнила, что прошлой осенью, предваряя поддержанную на самом высоком государственном уровне программу Перекрестного года культуры и туризма Турции и России, "Золотая маска" запустила пилотный проект - представила в Стамбуле спектакль Театра наций "Гамлет/ Коллаж". Народный артист РФ Евгений Миронов, исполняющий все роли в этой постановке, стал обладателем почетной премии Стамбульского международного театрального фестиваля.

"В 2019 году, объявленном в России Годом театра, "Золотая маска" продолжает сотрудничество со Стамбульским театральным фестивалем. В афишу нового проекта вошли четыре спектакля ведущих российских театров. Это - "Все пути ведут на Север" Театра "Балет Москва", "Цирк" и "Иранская конференция" Театра наций, "Евгений Онегин" Театра имени Евгения Вахтангова", - перечислила Ревякина.

Она выразила благодарность за поддержку такого масштабного проекта. "Хочу поблагодарить всех, кто нам помогал. В первую очередь, директора Стамбульского международного фестиваля искусств Леман Илмаз, а также Министерство культуры РФ и всех наших финансовых и информационных партнеров", - сказала Ревякина.

"Очень хотелось бы и в Россию привезти турецкий спектакль", - добавила она. "Мы очень хотим, чтобы совместный проект со Стамбульским фестивалем продолжался, но для этого нужны политическая воля и спонсоры", - заключила гендиректор "Золотой маски".

"Новая веха в отношениях с Россией"

Со своей стороны, директор Стамбульского международного фестиваля искусств Леман Илмаз высоко оценила сотрудничество с "Золотой маской". По ее словам, впервые Стамбульский театральный фестиваль прошел в 1989 году. С момента создания смотра и до 2006 года в нем регулярно принимали участие российские театральные коллективы, а потом случился долгий перерыв.

"Встреча с фестивалем "Золотая маска", состоявшаяся в 2018 году, открыла новую веху в отношениях с Россией и миром российского сценического искусства", - подчеркнула Илмаз. - Мы начали с "Гамлета" Театра наций. Впервые увидели очень многогранную, очень тонкую, филигранную работу Евгения Миронова. Мы все получили от этого большое удовольствие".

"В этом году в нашей программе уже четыре российских спектакля. Но русский театр настолько велик и многогранен, что даже четыре спектакля не отражают ту несомненно огромную, широчайшую палитру современного российского сценического искусства, все течения, все тренды, которые имеются в русском театре", - отметила директор Стамбульского фестиваля.

По ее признанию, она очень дорожит сотрудничеством с российским театральным фестивалем. "Я думаю, если будут и политическая воля, и материально-технические возможности, то мы сумеем сохранить сотрудничество с "Золотой маской". Мы хотим сделать все возможное, чтобы эта традиция продолжилась и в программе Стамбульского фестиваля всегда были русские спектакли", - заявила Илмаз.

О "Золотой маске"

"Золотая маска" учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол). Лауреаты премии определяются на ежегодном фестивале спектаклей-номинантов.

Фестиваль "Золотая маска" в городах России проводится с 2000 года. В его программе участвуют спектакли-номинанты и лауреаты одноименной премии. За рубеж фестиваль выезжает с 2005 года.