Эксперт: создание совместного фильма пойдет на пользу сотрудничеству РФ и КНР в сфере кино

ПЕКИН, 20 ноября. /ТАСС/. Создание совместной кинокартины положительно скажется на сотрудничестве России и Китая в сфере кинематографа. Об этом ТАСС на Неделе российского кино в Пекине заявила генеральный директор арт-центра "Кинофест", продюсер Юлия Брагина.

"Создание совместного проекта - это и возможно, и перспективно. Такой опыт пойдет на пользу обеим странам. Создание совместной картины - это самый прямой обмен опытом и возможность сотрудничества", - сказала Брагина.

По ее словам, "со стороны российских продюсеров есть огромный интерес в создании совместных картин с Китаем". "У китайских продюсеров, у китайских кинокомпаний есть ответный интерес", - подчеркнула продюсер.

Как сказала Брагина, "есть некие проблемы при начальной стадии организации процесса". "Так, поиск сценария, который будет интересен обеим странам, является отправной точкой, с которой нужно начинать эту работу, и она самая трудная, потому что чтобы картина, создаваемая двумя странами, была успешна на обоих рынках, она должна быть выстроена таким образом, чтобы заинтересовать зрителя в обеих странах", - отметила она.

На вопрос, в каком жанре мог бы быть создан совместный фильм, Брагина ответила: "Жанр любой, главное, чтобы был хороший сюжет". "Возможно, какая-то драма, комедия, что-то доступное для одной и другой стороны, - резюмировала гендиректор арт-центра.

Неделя российского кино проходит в Пекине с 19 по 24 ноября. В течение шести дней состоятся показы восьми отечественных картин, среди которых "Без меня" режиссера Кирилла Плетнева, "Битва за Севастополь" Сергея Мокрицкого, "Вечная жизнь Александра Христофорова" (Евгений Шелякин), "Непрощенный" (Сарик Андреасян), "Со дна вершины" (Яна Поляруш, Тамара Цоцория и Константин Кутуев), "Танки" (Ким Дружинин), "Черновик" (Сергей Мокрицкий) и "Я худею" (Алексей Нужный). Мероприятие организовано при поддержке Министерства культуры России, посольства РФ в КНР, Российского культурного центра в Пекине, а также Национального музея кино Китая.