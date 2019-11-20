Актриса Фанни Ардан хотела бы еще раз поработать с Кириллом Серебренниковым

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Французская актриса Фанни Ардан, которая привезла в Россию новый фильм со своим участием "Прекрасная эпоха", заявила, что хотела бы еще раз поработать с российским режиссером Кириллом Серебренниковым.

В 2005 году Фанни Ардан на фестивале "Владимир Спиваков приглашает" сыграла главную роль в оратории Артюра Онеггера "Жанна д'Арк на костре". Постановку осуществил Кирилл Серебренников.

"Я бы с удовольствием поработала еще раз с Кириллом Серебренниковым, - сказала актриса в интервью ТАСС. - Это было чудесное сотрудничество. Я обожала его юмор, его работоспособность, его невероятно изобретательный ум, очень изощренный с театральной точки зрения".

"Прекрасная эпоха" Ардан

Новый фильм "Прекрасная эпоха" Николя Бедоса выходит в российский прокат 28 ноября. Главные роли в картине также исполнили Даниэль Отой, Гийом Кане, Дория Тильде и Микаэль Коэн. Мировая премьера ленты прошла в этом году на Каннском кинофестивале.

Согласно сюжету, главный герой ленты - талантливый художник, которому после конфликта с женой представляется необычный шанс: он может отправиться в любое время в прошлом и на заказ восстановить детали любой эпохи. Герой использует эту возможность, чтобы снова пережить день, когда в 1970-х годах он встретил любовь всей своей жизни.

Фанни Ардан играет в фильме жену главного героя. "Мне понравился сценарий, мне он показался просто блестящим, - сказала актриса. - Диалоги живые, смешные, умные и трогательные". Также у актрисы вызвала симпатию и ее героиня. "Мне очень понравилось, как она развивается, - пояснила Ардан. - В этой роли много красок, много нюансов. В моей героине есть жесткость, закрытость, нетерпимость, а с другой стороны - юмор, неожиданные реакции. И в конце - сердечный финал. Мне было интересно это играть".

Рассуждая о том, чем ее привлекают 1970-е годы, Фанни Ардан отметила, что это была очень интересная эпоха. "Это была эпоха ярких высказываний, четких политических позиций, часто с перехлестом, невероятного музыкального бума по всему миру, - считает актриса. - Это была волна сексуальной свободы". Сейчас, по мнению актрисы, жизнь стала значительно более скучной.

"ХХ век был веком страстей, лирики, драматизма, крупный коллизий, больших трагедий, - сказала актриса. - По сравнению с ХХ веком, ХХI век, конечно, более плоский, бледный, он посвящен культу потребления, развлечений. Но ему всего 19 лет, может быть он еще исправится, может быть он еще нас удивит". Фанни Ардан добавила, что все живущие сейчас "должны бороться за то, чтобы наше время тоже было ярким".

На вопрос, в какой момент своей жизни она хотела бы вернуться, актриса ответила, не раздумывая. "Я бы вернулась в единственный момент - в первый день летних школьных каникул, - призналась Фанни Ардан. - В тот лес, в котором стоял дом моих дедушки и бабушки. Я помню все - солнце, тени, движение листвы, запахи. Кто-то хочет мысленно вернуться на Средиземное море, на модные курорты с роскошными плейбоями, а я хотела бы вернуться только в тот дом".

Планы в кино и театре

Фанни Ардан известна не только как актриса, но и как кинорежиссер. "У меня есть и дальнейшие режиссерские планы, - отметила Ардан. - Уже написала следующий сценарий. Но я пишу такие странные штуки, что найти на это деньги довольно трудно". Она добавила, что 28 ноября должна получить ответ от своего продюсера. По словам Фанни Ардан, ее следующий фильм будет про любовь "запретную и невозможную, которая могла случиться в любую эпоху и в любом месте Европы".

Также Фанни Ардан планирует поставить музыкальный спектакль, в основе которого будут произведения Александра Пушкина. "Попросила одного музыканта сочинить что-то вроде небольшой оперы, а я могла бы под эту музыку читать Пушкина", - рассказала актриса. Она добавила, что недавно во Франции вышел новый перевод произведений Пушкина, в том числе "Евгения Онегина". Его выполнил Андре Маркович. "Французы наконец-то в полной мере поняли, насколько это великолепная поэзия, - отметила Ардан. - Вот теперь как раз можно поставить мой спектакль".

Фанни Ардан, знакомая зрителям по фильмам "8 женщин", "Соседка", "Каллас навсегда", "За облаками", "Натали" и "Распутин", работала со многими талантливыми режиссерами, среди которых Франсуа Трюффо, Микеланджело Антониони и Франсуа Озон. Она неоднократно бывала в России, в частности, приезжала в качестве почетной гостьи Московского международного кинофестиваля. Также актриса привозила свои спектакли и режиссерские работы.