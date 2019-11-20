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Умер директор Орского драмтеатра Владимир Дорошенко

Причина смерти не называется

ОРЕНБУРГ, 20 ноября. Директор Орского государственного драматического театра им. А.С. Пушкина умер в среду на 61-м году жизни, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства культуры Оренбургской области.

"Владимир Дорошенко скоропостижно скончался. Еще утром он был на работе в театре", - сказали в пресс-службе.

Дорошенко возглавил муниципальный театр Орска в 1997 году, в 2000 году учреждение приобрело статус государственного. При Дорошенко в Орском театре прошла глобальная реконструкция стоимостью 150 миллионов рублей. Полностью преображенный театр открылся в 2014 году. Осенью 2019 года в театре открылся 83-й сезон.

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РоссияОренбургская область
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