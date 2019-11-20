На аукционе в Париже за копию картины "Мона Лиза" заплатили более €550 тыс.

"Триумф для "Моны Лизы" - стоимость копии "Джоконды" из коллекции Вима Дельвуа достигла €552,5 тыс.", - отмечается в коммюнике. Там также указывается, что изначально эксперты оценивали работу в 70 - €90 тыс.

ПАРИЖ, 20 ноября. /ТАСС/. Копия картины Леонардо да Винчи (1452-1519) "Мона Лиза" ("Джоконда") ушла с молотка на аукционе в Париже за €552,5 тыс. Об этом в своем Twitter сообщил аукционный дом Sotheby's, который проводил торги.

В торговом доме добавили, что в проданном дубликате картины на заднем фоне изображены колонны, которые изначально задумывал изобразить да Винчи, но избавился от этой детали.

"Полотно высочайшего качества, на нем сохранена атмосферная дымка и загадочная улыбка модели да Винчи, - пояснили в Sotheby's. - Вероятно, что эта копия была написана в XVII веке". 31 января 2019 года, как указывает аукционный дом, аналогичная копия была продана на аукционе в Нью-Йорке за $1,695 млн.

Леонардо да Винчи нарисовал "Мону Лизу" во Флоренции, но в 1516 году увез полотно с собой во Францию. После смерти художника в 1519 году портрет приобрел у последователей Леонардо французский король Франциск I. Картина хранилась в замке Фонтенбло до времен правления Людовика XIV. Он перевез полотно в Версальский дворец, а после Французской революции конца XVIII века его переместили в Лувр, превращенный в музей.