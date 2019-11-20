Фестиваль "Звуковые пути" отметил 100-летие знаковых опер Прокофьева и Рихарда Штрауса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноября. /ТАСС/. Оригинальный музыкальный проект "Любовь к трем женщинам без тени" представили в среду в Доме композиторов на международном фестивале новой музыки "Звуковые пути". Этой коллективной творческой акцией петербуржцы отметили 100-летие создания оперы Сергея Прокофьева "Любовь к трем апельсинам" и премьеры оперы Рихарда Штрауса "Женщина без тени".

"По традиции, начавшейся в 2003-м году с "Хармс-проекта", наш фестиваль предлагает авторам сюжет, вольная интерпретация которого объединяется в концерт-премьеру. На сей раз он приурочен к 100-летию двух выдающихся произведений музыкального театра - опер "Любовь к трем апельсинам" Сергея Прокофьева и "Женщина без тени" Рихарда Штрауса. На это предложение откликнулись четырнадцать авторов, чьи фортепианные пьесы составили программу премьер", - рассказал ТАСС художественный фестиваля, композитор, заслуженный деятель искусств России Александр Радвилович.

В программу этого юбилейного вечера вошли, в частности, "Две мимолетности" постоянного участника фестиваля Сергея Слонимского, "По ту сторону тени" Светланы Лавровой, "Дежа вю" Антона Танонова, "Три в одной" Сергея Осколкова, "Долина тишины" Франца-Йохена Херферта, "Три тени" Николая Мажары, "Парафраз на фантазию к опере "Женщина без тени" Алексея Мыльникова.

Фестиваль, вступивший в свое четвертое десятилетие, на этот раз предложил поклонникам современной музыки 35 мировых и 16 российских премьер. Их представят петербургские музыканты и гости - Московский ансамбль современной музыки (МАСМ), Rudersdal Chamber Players из Дании, International Music Ensemble Augsburg из Германии. Несколько программ посвящено юбилеям - Альфреда Шнитке (к 85-летию со дня рождения), Эдисона Денисова (к 90-летию), Галины Уствольской (к 100-летию), американца Джорджа Крама, который приезжал на "Звуковые пути" в 1997 году, а в минувшем октябре отметил свое 90-летие.

Среди знакомых слушателям ансамблей - фестивальный коллектив "Звуковые пути", Mariinsky New Music Ensemble, ансамбль МолОт. А дебютант этого праздника - петербургский вокальный коллектив Content ensemble. Он представит на закрытии фестиваля 24 ноября программу "Реверсивная поэзия/ Poetry reverse". Ее объединяющая идея сфокусирована вокруг мадригала.