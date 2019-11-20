Минкультуры за пять лет поддержало 90 работ молодых режиссеров

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Министерство культуры РФ оказало поддержку 90 работам молодых режиссеров за прошедшие пять лет. Об этом в среду сообщил глава Минкультуры Владимир Мединский, выступая на премьере фильма Анны Пармас "Давай разведемся".

"Всего за последние пять лет при содействии Минкульта было поддержано 90 работ молодых режиссеров. Это, собственно, возможность молодым талантливым авторам снять большое кино при поддержке государства и найти своего зрителя", - сказал он.

Мединский отметил, что большинство фильмов, получивших поддержку министерства, завоевывают призы на российских и международных кинофестивалях.

Комедия Анны Пармас "Давай разведемся" рассказывает историю успешного врача-гинеколога Маши (Анна Михалкова), у которой муж уходит к другой. Привыкшая всегда побеждать героиня не готова уступить мужа фитнес-тренеру и намерена бороться за него.

В российский прокат фильм выйдет 21 ноября.