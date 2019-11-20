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Фильм "Мальчик русский" Александра Золотухина получил спецприз кинофестиваля в Испании

Фильм рассказывает историю о деревенском парне, ушедшем в 1916 году добровольцем на войну и в первом же бою потерявшем зрение

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноября. /ТАСС/. Картина "Мальчик русский" молодого режиссера Александра Золотухина, ученика Александра Сокурова, получила специальный приз Международного кинофестиваля в Севилье. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой киностудии "Ленфильм".

"Фильм <…> получил на XVI Международном кинофестивале в Севилье специальный приз жюри "Новые волны": "За новое звучание в кинематографе". Испанские кинематографисты оценили особый подход режиссера к звуковому оформлению фильма и музыке", - говорится в сообщении пресс-службы. В фильме звучат произведения Сергея Рахманинова в исполнении оркестра "Таврический" под управлением Михаила Голикова.

Сценарий Золотухин написал несколько лет назад во время обучения в мастерской Сокурова, который выступил художественным руководителем проекта. Фильм рассказывает историю о простом деревенском парне, ушедшем в 1916 году добровольцем на войну и в первом же бою потерявшем зрение. Его определили в подразделение "слухачей", как в период Первой мировой называли солдат, которые с помощью больших акустических раструбов "прослушивали" небо, чтобы обнаружить приближение вражеских аэропланов. Съемки проходили в Петербурге и Ленинградской области, на фортах Кронштадта и в Выборгском замке.

Мировая премьера "Мальчика русского" состоялась в феврале на Берлинском кинофестивале, а российская - в июне на "Кинотавре". В киностудии отметили, что на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме фильм получил высокие оценки от кинокритиков в рамках программы Международной федерации кинопрессы (ФИПРЕССИ). Ожидается, что в скором времени картина, генеральным продюсером которой выступил Эдуард Пичугин, выйдет в российский прокат.

Фильм "Мальчик русский" стал четвертым совместным проектом Фонда Александра Сокурова "Пример интонации" и киностудии "Ленфильм". Также в копродукции были созданы картины "Теснота" Кантемира Балагова, "Софичка" Киры Коваленко и "Глубокие реки" Владимира Битокова. Эти молодые режиссеры являются выпускниками мастерской Сокурова в Кабардино-Балкарском государственном университете.

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