Уроженцы России из американского трио Hermitage Piano Trio номинированы на Grammy

НЬЮ-ЙОРК, 21 ноября. /ТАСС/. Музыканты из Hermitage Piano Trio уроженцы России скрипач Миша Кейлин, виолончелист Сергей Антонов и пианист Илья Казанцев выдвинуты в среду на американскую музыкальную премию Grammy в категории "Лучшее исполнение камерной музыки малым ансамблем".

Как сообщила в среду на своем сайте Академии звукозаписи (The Recording Academy), коллектив назван в числе номинантов за исполнение произведений Сергея Рахманинова (1873-1943). Кроме того, аудиозапись произведения Рахманинова в их исполнении выдвинута на Grammy в номинации "Лучшая звукорежиссура классического альбома".

Как сообщил ТАСС представитель Hermitage Piano Trio, музыканты "потрясены и обрадованы тем, что выдвинуты в качестве претендентов на Grammy.

По его словам, ранее они "только индивидуально ездили выступать в Россию", и ему неизвестно, есть ли у них в планах концертный тур по РФ. А вот следующее их выступление в США запланировано на январь 2020 года.

62-я церемония вручения Grammy в 84 категориях состоится 26 января в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Она пройдет в спортивно-развлекательном комплексе Staples Center и будет транслироваться в эфире телеканала CBS.