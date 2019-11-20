{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Уроженцы России из американского трио Hermitage Piano Trio номинированы на Grammy

Музыканты представлены в категориях "Лучшее исполнение камерной музыки малым ансамблем" и "Лучшая звукорежиссура классического альбома"

НЬЮ-ЙОРК, 21 ноября. /ТАСС/. Музыканты из Hermitage Piano Trio уроженцы России скрипач Миша Кейлин, виолончелист Сергей Антонов и пианист Илья Казанцев выдвинуты в среду на американскую музыкальную премию Grammy в категории "Лучшее исполнение камерной музыки малым ансамблем".

Как сообщила в среду на своем сайте Академии звукозаписи (The Recording Academy), коллектив назван в числе номинантов за исполнение произведений Сергея Рахманинова (1873-1943). Кроме того, аудиозапись произведения Рахманинова в их исполнении выдвинута на Grammy в номинации "Лучшая звукорежиссура классического альбома".

Как сообщил ТАСС представитель Hermitage Piano Trio, музыканты "потрясены и обрадованы тем, что выдвинуты в качестве претендентов на Grammy.

По его словам, ранее они "только индивидуально ездили выступать в Россию", и ему неизвестно, есть ли у них в планах концертный тур по РФ. А вот следующее их выступление в США запланировано на январь 2020 года.

62-я церемония вручения Grammy в 84 категориях состоится 26 января в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Она пройдет в спортивно-развлекательном комплексе Staples Center и будет транслироваться в эфире телеканала CBS.

Теги
СШАРоссия
Реклама на ТАСС
Солисты балета театров Санкт-Петербурга совершат гастрольный тур в Сербию и Китай
В евроазитаский тур отправились артисты Мариинского и Михайловского театров, а также Театра балета Бориса Эйфмана
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС