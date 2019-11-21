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The Hatters выступят с большими шоу в Москве и Петербурге

По словам лидера коллектива Юрия Музыченко, в этот раз группа намерена сделать ставку на свет, спецэффекты, экран и более вдумчивое погружение в материал

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Петербургская группа The Hatters выступит 7 декабря на стадионе "ЦСКА-Арена" в Москве, а 14 декабря - в спорткомплексе "Юбилейный" в Санкт-Петербурге. Нынешнее шоу будет отличать большее погружение в материал, рассказал в интервью ТАСС лидер коллектива Юрий Музыченко.

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"Если в прошлый раз мы устроили цирковую феерию с акробатами, танцорами и огромным количеством людей на сцене, то в этот раз мы хотим "вывезти" на таланте, свете, спецэффектах, экране, на более вдумчивом погружении в сам материал", - сказал музыкант.

Сейчас The Hatters гастролируют в поддержку альбома Forte & Piano, группа уже выступила на Дальнем Востоке и в Сибири, сейчас находится на Урале, а затем отправятся на юг страны. В планах - весной отправиться в европейское турне через Белоруссию и Украину, рассказал Музыченко. "Мы успели получить обратную связь от Чехии, Австрии и Германии", - уточнил он.

The Hatters ("Шляпники") - группа, основанная в 2016 году в Санкт-Петербурге, играет в стиле джипси-фолк-рок, который сами музыканты описывают как "русско-цыганский народный уличный алкохардкор на душевных инструментах". На счету коллектива - четыре студийных альбома.

В октябре 2019 года группа представила клип на песню "Все сразу", снятый сербским режиссером, дважды обладателем "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля Эмиром Кустурицей. Музыканты выступали у него "на разогреве" в самом начале своей карьеры.

"Полгода назад к нам обратился банк с коммерческим предложением. Мы бы и отказались, как настоящие рокеры, но они сказали: "Клип снимет тот, кого захотите позвать". И чтобы точно не срослось, мы назвали Кустурицу: он же клипы-то не снимает. А он-то нас знает, и банк смог позволить. Наглость и везение - по-другому и не назовешь", - рассказал об этой работе лидер The Hatters.

Полную версию интервью читайте на сайте ТАСС: https://tass.

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Интервью
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