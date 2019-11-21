Ким Ки Дук планирует снять новый фильм в России

СОЧИ, 21 ноября. /ТАСС/. Южнокорейский режиссер Ким Ки Дук снимет свой следующий фильм в России. Об этом он рассказал в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является информационное агентство ТАСС, на Сочинском международном кинофестивале, проходящем с 16 по 21 ноября.

"Я сейчас вообще постоянно нахожусь в Москве, там работаю над новым проектом, поэтому я думаю, что следующий фильм буду снимать где-то в Москве или около нее, потому что там много друзей-кинематографистов, которые могут со мной вместе работать", - сказал Ким Ки Дук.

Он добавил, что пока не выбрал, какой именно проект будет запущен в России. "Я написал уже много сценариев, и они все, наверное, будут сниматься в России, поэтому пока не знаю, какой именно будет следующим, но в любом случае это будет в стиле Ким Ки Дука", - заверил режиссер.