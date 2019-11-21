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Новые музыкальные инструменты получат 13 школ искусств Приморья до конца года

Речь идет о школах Артема, Находки, Дальнегорска, Спасска-Дальнего и Владивостока
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© Сергей Мальгавко/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 21 ноября. /ТАСС/. Новые музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы поставят в 13 школ искусств Приморского края до конца текущего года в рамках нацпроекта "Культура", сообщила в четверг пресс-служба администрации края.

"В их число вошли школы искусств Артема, Находки, Дальнегорска, Спасска-Дальнего и две школы искусств Владивостока. В первые из списка учреждения культуры уже произведена поставка", - говорится в сообщении.

В школы искусств приобретают новые рояли, пианино, баяны, скрипки, балалайки, гитары, домры, гусли, виолончель и гобой. Кроме того, закупаются новые кресла для концертных залов, мультимедийные проекторы, световое оборудование, интерактивные комплексы, муфельные печи, хоровые и хореографические станки.

"Учебные материалы включают музыкальную и нотную литературу, литературу для художественных отделений, интерактивные пособия и многое другое", - уточнили в пресс-службе, добавив, что списки необходимых инструментов и других материалов предоставляли администрации школ искусств.

В пресс-службе администрации региона добавили, что закупка новых инструментов в музыкальные школы Приморья проходит также в рамках рассчитанной до 2021 года региональной программе "Развитие культуры Приморского края".

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Он состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годах планируется выделить 113,5 млрд рублей (из федерального - 109,7 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд рублей).

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РоссияПриморский край
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