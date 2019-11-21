Фильм "Дылда" получил две премии киноакадемии Азиатско-Тихоокеанского региона

СИДНЕЙ, 21 ноября. /ТАСС/. Азиатско-Тихоокеанская киноакадемия (APSA) назвала лауреатов 13-й премии на торжественной церемонии в Брисбене, среди них оказалась российская лента "Дылда". Как сообщили в четверг в пресс-службе киноакадемии, она получила награды за лучший сценарий и лучшую операторскую работу.

"В этом году на суд киноакадемии были представлены 289 заявок, из которых в лонг-лист конкурса вошли 127 картин из 29 стран региона. В шорт-листе конкурсной программ остались 37 фильмов, в том числе три ленты из России - две художественные и одна документальная", - отметили в пресс-службе киноакадемии.

Российский фильм "Дылда" режиссера Кантемира Балагова и продюсеров Александра Роднянского и Сергея Мелькумова, представленный сразу в четырех номинациях, получил премии Азиатско-Тихоокеанской академии за "Лучший сценарий" и за "Лучшую операторскую работу".

Основные награды

В номинации "Лучший фильм года" премия APSA была присуждена фильму "Паразиты" корейского режиссера Пон Чжун Хо, получившему ранее "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля. Кроме корейской ленты и российской картины "Дылда", в этой номинации были также представлены фильмы "Воздушный шар" (Китай), "Золотые овцы и священная гора" (Индия) и "Прощай, мой сын" (Китай).

Премия "Актер года" была присуждена индийскому Маною Баджпаи, исполнившему главную роль в фильме режиссера Девашиша Махиджа "Бронсли", а приз за "Лучшую женскую роль" получила молодая актриса Макс Эйгенманн за работу в фильме филиппинского режиссера Раймунда Рибая Гутьерреса "Вердикт".

Лучшим документальным фильмом года был признан "Адвокат", снятый международной командой из Израиля, Канады и Швейцарии. Режиссерами фильма выступили Филипп Беллайш, Рэйчел Ли Джонс, Пол Кадье и Жоэль Бертосса. В этой номинации также была представлена российская лента "Акварель" Виктора Косаковского.

Премию киноакадемии, присуждаемую под эгидой ЮНЕСКО "За культурное разнообразие" получила лента "Рона, мать Азима", снятая режиссером Навидом Махмуди из Афганистана. Еще одним претендентом на эту премию был фильм российского режиссера Любови Борисовой "Надо мною солнце не садится".

Киноакадемия Азиатско-Тихоокеанского региона была основана в 2008 году городским советом Брисбена, который и стал штаб-квартирой киноакадемии. Возглавляет ее актер Джек Томпсон. Премия киноакадемии Азиатско-Тихоокеанского региона является одной из крупнейших мировых премий в области кино, ее часто называют азиатским аналогом "Оскара". Она объединяет кинематографистов из более чем 70 стран, на долю которых в настоящее время приходится примерно половина мирового производства фильмов.