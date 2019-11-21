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"Ленфильм" запустил в производство документальную ленту о событиях на Халхин-Голе

Завершить съемки и монтаж картины планируется 20 декабря

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноября. /ТАСС/. Студия "Ленфильм" приступила к съемкам документальной картины о вооруженном конфликте 1939 года на Халхин-Голе, в результате которого японские войска были разгромлены частями советской армии. Об этом сообщила в четверг пресс-служба киностудии.

"Создание документальной драмы, посвященной героическим событиям на реке Халхин-Гол, стало возможным благодаря тесному сотрудничеству руководства "Ленфильма" с Российским историческим обществом", - сказали в пресс-службе, отметив, что работа над проектом также состоялась благодаря инициативе монгольской стороны. Генеральным продюсером проекта выступил руководитель студии Эдуард Пичугин, а режиссером - Андрей Егоров.

Как отметил Эдуард Пичугин, "документальный проект напрямую связан с результатами поисков подлинных кадров и материалов, связанных с битвой. В этом вопросе мы отработали с коллегами из Российского исторического общества. Нам удалось собрать уникальные сведения и записи, которые до настоящего времени не были обнародованы".

"Сейчас в первом павильоне студии проходят кастинг-репетиции, созданы военные декорации. 26 ноября здесь пройдут прослушивания монгольских артистов. Они будут зачитывать отрывки дневников очевидцев событий на реке Халхин-Гол. 20 декабря мы планируем завершить съемки и монтаж", - рассказал режиссер Андрей Егоров. Помимо документальных съемок, фильм дополнится мнениями экспертов из Петербурга.

Работа над документальным фильмом позволяет киностудии "Ленфильм" накапливать данные и материалы для подготовки к съемкам художественного фильма о боях на Халхин-Голе. Речь идет о необъявленном локальном вооруженном конфликте, продолжавшемся с весны по осень 1939 года у реки Халхин-Гол на территории Монголии. Заключительное сражение произошло в конце августа и завершилось полным разгромом 23-й пехотной дивизии 6-й отдельной армии Японии. Перемирие между СССР и Японией было заключено 15 сентября 1939 года. В советской историографии эти события, как правило, называются "военным конфликтом", а часть японских историков считает, что это была настоящая локальная война, причем некоторые авторы называют ее "Второй русско-японской войной" - по аналогии с войной 1904-1905 годов.

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