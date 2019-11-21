Выставка картин артиста балета Владимира Васильева открылась в Центральной балетной школе

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Выставка "Времена года" народного артиста РФ Владимира Васильева, на которой представлено более 20 художественных работ знаменитого танцовщика и хореографа, открылась в Центральной балетной школе "Pre-Академия". Экспозиция приурочена к 80-летию автора.

"Все работы здесь последних десяти лет, только одна - "Закат в Жевнево" - 2004 года. Все работы пейзажные, есть и из Италии, Венеции. Тема - времена года", - сказал ТАСС Васильев. Среди представленных на выставке работ: "Пруд в Плесе", "Ночная сказка", "Наступление зимы", "Неожиданный снег", а также эскизы к балетам "Лебединое озеро", "Золушка" и "Щелкунчик".

Как рассказала ТАСС исполнительный директор школы Ирина Федотова, выставка проводится с ноября по декабрь, потому что среди картин много зимних пейзажей. "В свой юбилей Владимир Викторович выступит на сцене Большого театра, а затем уедет в Пермь, где он будет танцевать "Анюту" на открытии фестиваля "Арабеск". Выставка будет идти целый месяц в рамках его юбилейного года", - пояснила она.

Васильев поделился, что увлекался живописью с детства, но серьезно занялся эти видом искусства около 20 лет назад. "Для меня живопись сейчас на первом месте, потом уже идет танец, и поэзия иногда врывается в мою жизнь", - отметил артист.

На открытии состоялся перфоманс: скульптор Ярослав Бородин создал с нуля работу, запечатлевающую Васильева в балете "Спартак". Артист подсказывал творцу, как передать момент прыжка наиболее точно. Произведение стало частью экспозиции и будет демонстрироваться также в течение месяца. Помимо этого, зрителям представлен видеоряд отрывков из знаменитых спектаклей Васильева, среди которых "Анюта", "Щелкунчик", "Спартак", "Нарцисс".

О Васильеве

Васильев родился 18 апреля 1940 года. В 1958-1988 гг. Владимир Васильев был солистом балета Государственного академического Большого театра. Одной из наиболее известных работ в карьере Васильева стал Раб в балете "Спартак" Арама Хачатуряна. Среди его других знаменитых партий - Базиль в "Дон Кихоте" Людвига Минкуса, Альберт в "Жизели" Адольфа Адана, Щелкунчик-принц и Дезире в "Щелкунчике" и "Спящей красавице" Петра Чайковского, Иван Грозный в одноименной постановке на музыку Сергея Прокофьева и другие.

С 1971 г. Владимир Васильев выступает в качестве хореографа, поставил ряд балетов в России и за рубежом. Его дебютом стал "Икар" Сергея Слонимского на сцене Кремлевского дворца съездов (ныне - Государственный Кремлевский дворец). В Большом театре хореограф также поставил балеты "Макбет" Кирилла Молчанова, "Балда" Дмитрия Шостаковича, "Лебединое озеро" Петра Чайковского, оперу "Травиата" Джузеппе Верди и др.

В 1995-2000 гг. был художественным руководителем-директором Большого театра. В 1990-1995 гг. был председателем жюри конкурса артистов балета "Арабеск", с 1996 года является его художественным руководителем.

Васильев является членом Творческого Союза художников России и Союза художников Татарстана. Всего им оформлено более 15 спектаклей, а также множество гала-концертов и памятных вечеров по России и миру. Среди них "Щелкунчик", "Дон Кихот", "Жизель", "Красный мак", "Макбет", "Икар", "Дом у дороги", "Заклятие дома Эшеров".