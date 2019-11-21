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В Петербурге представят премьеру фортепианно-симфонического шоу с хитами группы Queen

Специальным гостем концерта станет близкий друг и биограф Фредди Меркьюри, консультант фильма "Богемская рапсодия" Питер Фристоун

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. Российскую премьеру фортепианно-симфонического шоу, на котором будут представлены классические обработки хитов легендарной группы Queen, представят в пятницу в Санкт-Петербурге. Они прозвучат на сцене Дворца культуры им. Ленсовета в исполнении пианистки Натальи Посновой, одной из немногих музыкантов, которым дано официальное разрешение от коллектива на создание аранжировок его композиций.

"Queen предлагает такие огромные возможности для самовыражения, есть столько различных стилей в музыке этой группы, там есть все: и опера, и кабаре, и рок, и трэш. После создания первой обработки (на композицию Who Wants To Live Forever), я познакомилась с Питером Фристоуном (биограф Фредди Меркьюри), и он показал ее менеджеру группы, после чего я получила разрешение лейбла на создание официальных обработок. Вторая моя обработка попала к Брайану Мэю, и он представил ее на своем веб-сайте, высказавшись очень лестно о моей музыке, и тогда я решила создать полное шоу на основе своих обработок, и так родилось Queen Rhapsody. Я очень рада в первый раз представить ее в этом формате в России", - рассказала Поснова журналистам в петербургском пресс-центре ТАСС в преддверии премьеры.

По словам пианистки, ее обработки представляют собой не кавер-версии, а фактически новые композиции, в которых соединяются музыка Queen, собственные идеи композитора и элементы классических произведений, в том числе Бетховена, Рахманинова, Шопена. "Поскольку с детства, наряду с классической музыкой, меня интересовала и рок-музыка, я и решила создать что-то на границе этих двух жанров", - отметила она.

Специальным гостем премьеры в Санкт-Петербурге станет личный помощник, близкий друг и биограф Фредди Меркьюри, консультант фильма "Богемская рапсодия" Питер Фристоун. Ожидается, что его рассказ о Меркьюри станет частью программы наряду с подготовленным им музыкальным сюрпризом, который будет представлен только петербургской публике. В шоу также примут участие британский рок-вокалист, тенор Майкл Энтони Остин, бас-гитарист Павел Борисов, известный по работе в группе "ДДТ" и британский барабанщик, мультиинструменталист Гордон Мак Нил.

Поснова рассказала, что ранее шоу было с успехом представлено в Европе. "В следующем году планируется турне из 40 концертов по Европе с Queen Rhapsody, и я очень счастлива, что в первый раз будет Питер Фристоун в моем шоу", - добавила она.

Группа Queen была создана в 1971 году, в ее состав входили Фредди Меркьюри, Роджер Тейлор, Брайан Мэй и Джон Дикон. Команда приобрела беспрецедентную популярность, их песни стали известны слушателям по всему миру, а альбомы множество раз занимали первые места в чартах разных стран. За время своего существования Queen выпустили 16 студийных и шесть концертных альбомов. После смерти Фредди Меркьюри для группы солировали несколько разных певцов; Джон Дикон покинул группу, поскольку считает, что заменить Меркьюри невозможно.

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