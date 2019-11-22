"Яндекс" станет сопродюсером нового сезона "Смешариков"

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. "Яндекс" и Группа компаний "Рики" подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого договорились о совместном выпуске в 2020 году нового сезона "Смешариков" в формате 2D. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании "Яндекс".

"Яндекс" и Группа компаний "Рики" подписали соглашение о сотрудничестве с целью создания новых детских проектов для семейной аудитории <...> В рамках соглашения компании договорились о совместном выпуске в 2020 году долгожданного сезона "Смешариков" в формате 2D, а также об использовании бренда "Смешарики" на сервисах и проектах "Яндекса". В следующем году будет 10 лет с выхода последнего сезона классических "Смешариков", - сообщили в пресс-службе.

По словам генерального директора "Яндекс" в России Елены Буниной, дети - это особо важная аудитория. "Именно они будут жить в том будущем, которое мы создаем с помощью технологий. Поэтому мы стараемся создавать интересный развлекательный и познавательный контент и вовлекать их в новую цифровую среду. Миллионы детей общаются с голосовым помощником Алисой, учатся по "Яндекс.Учебнику", смотрят трансляции лучших театральных спектаклей в "Яндекс.Эфире". Проект со Смешариками - еще один шаг в этом направлении", - приводит ее слова пресс-служба.

Весной 2020 года на "КиноПоиск HD" выйдут первые серии нового сезона, а также новые серии четвертого сезона "Малышариков". Полномасштабный запуск дома "Смешариков" на "Яндексе" планируется осенью 2020 года.

Продюсер проекта "Смешарики" Юлия Николаева отметила, что вместе стороны планируют развивать вселенную Смешариков. "Мы рады сделать подарок нашей огромной фанатской аудитории, выпустив долгожданный сезон классических "Смешариков". Именно стратегическое партнерство с "Яндекс" - крупнейшей технологической компанией России - даст новый вектор развития популярному бренду. Смешарики уже давно стали помощниками родителей в гармоничном развитии ребенка, а диджитал-сервисы "Яндекса" позволят увеличить эмоциональную вовлеченность разновозрастной аудитории", - цитирует ее пресс-служба.