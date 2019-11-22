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Заявки на конкурс сценарных идей фестиваля Arctic open поступили от Камчатки до Мурманска

Всего одобрено 36 сценарных заявок

АРХАНГЕЛЬСК, 22 ноября. /ТАСС/. Сценаристы и режиссеры из регионов от Камчатки до Мурманской области будут участвовать в арктическом питчинге (презентация идей для поиска инвесторов) в рамках III Международного кинофестиваля стран Арктики Arctic open. Всего одобрено 36 сценарных заявок, сообщил ТАСС председатель Архангельского представительства Союза кинематографистов России Анатолий Конычев.

"36 заявок было одобрено к просмотру, из них семь - из Архангельской области, остальные - Камчатка, Якутия, Сыктывкар, Москва, Санкт-Петербург, Надым, Мурманск. 20 заявок - это игровое кино, есть даже музыкальная комедия", - сказал Конычев.

Больше всего сценарных заявок на тему жизни в Арктике, истории северных городов и их сохранения, несколько заявок посвящено экологическим проблемам. Жюри питчинга возглавил президент Евразийской академии телевидения и радио, продюсер, режиссер Валерий Рузин. Также в жюри актер театра и кино, режиссер и продюсер Александр Тютрюмов ("Улицы разбитых фонарей", "Убойная сила", "Агент национальной безопасности") и куратор кинопоказов, представитель Центра документального кино Мария Готлиб.

Мероприятие пройдет 6-7 декабря в Архангельске, победители получат 150 тыс. рублей на реализацию проекта от министерства культуры Архангельской области, 100 тыс. рублей от Национального фонда поддержки правообладателей, участники получат техническую поддержку в съемках от компании Canon. Победитель в номинации "Арктический исток" получит от национального парка "Русская Арктика" в качестве приза поездку на круизном лайнере в Арктику.

Фестиваль пройдет с 4 по 8 декабря. Показы состоятся на площадках Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Североонежска и Коношского района. В конкурсной программе фестиваля 58 фильмов. Проект стал одним из победителей конкурса президентских грантов.

Теги
РоссияАрктика сегодняКамчатский крайМурманская областьДальний Восток
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