Записанный после смерти солистки альбом группы Cranberries номинировали на Grammy

ДУБЛИН, 22 ноября. /ТАСС/. Альбом ирландской рок-группы Cranberries, записанный уже после смерти солистки - Долорес О'Риордан, номинирован на премию Grammy. Последняя работа музыкантов, таким образом, может принести им их первый и единственный Grammy в номинации лучший рок-альбом, пишет газета Irish Independent.

О'Риордан умерла в лондонском отеле в январе 2018 года на 47-м году жизни, и диск под символичным названием In the End был сделан на основе ранее записанных студийных материалов. "Мы хотели сделать это посвящением нашему другу и партнеру Долорес, а также всем поклонникам, сопровождавшим нас на протяжении 30 лет карьеры. Премирование этой работы стало бы особым событием", - прокомментировал новость о номинации гитарист Cranberries Ноэль Хоган. Мать Долорес в кратком интервью изданию сказала, что "ее переполняет чувство гордости и грусти". "Долорес была бы счастлива узнать об этом. Она вкладывала всю душу в свои песни и музыку", - отметила Эйлин О'Риордан.

Номинированный на престижную премию альбом включает в себя 11 композиций. Названия первой и последней из них окрашены в мрачные тона - All Over Now и In The End. В своей рецензии британская газета The Guardian назвала последний альбом Cranberries "трогательной лебединой песнью Долорес О'Риордан".

Группа Cranberries была создана в 1989, а О'Риордан была ее вокалисткой с 1990 года. Композиция Zombie, прославила коллектив и принесла ей в 1995 году награду MTV Europe Music Awards в номинации "Лучшая песня". Zombie близок к тому, чтобы войти в мировую тройку песен ХХ века, набравших более 1 млрд просмотров в YouTube - на сегодняшний день их более 973 млн. Официальная дискография Cranberries включает 8 студийных альбомов, 2 концертных альбома и 7 сборников.

В апреле, после выхода альбома In the End, члены группы объявили о том, что должны взять паузу, прежде чем определиться, будут ли они продолжать работать вместе без О'Риордан.