"Ленфильм" представит отчет и планы по работе на встрече коллектива 25 ноября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. Руководство "Ленфильма" представит отчет о деятельности киностудии и планы на будущее на общем собрании коллектива 25 ноября. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба "Ленфильма".

"В повестке дня: отчет о деятельности киностудии "Ленфильм"; обсуждение планов и проектов киностудии "Ленфильм". В заседании примут участие генеральный директор "Ленфильма" Эдуард Пичугин, глава профсоюзной организации киностудии Елизавета Пахомова, член Совета ветеранов "Ленфильма" Людмила Исаченко", - говорится в сообщении.

Собрание пройдет на фоне конфликта между Союзом кинематографистов Петербурга и руководством "Ленфильма" из-за тяжелой финансовой ситуации на студии. На общем собрании Санкт-Петербургской организации Союза кинематографистов России 19 ноября был принят текст обращения к президенту РФ, в котором предлагается осуществить смену руководства киностудии, провести проверку ее деятельности с привлечением аудиторов Счетной палаты РФ, а также разработать новую программу по финансовому оздоровлению "Ленфильма".

14 ноября глава ВТБ Андрей Костин сообщил журналистам, что киностудии "Ленфильм" окажут целый комплекс мер, направленный на ее оздоровление, в том числе посредством реструктуризации задолженности перед ВТБ и возможного предоставления государственной субсидии. Ранее генеральный директор студии "Ленфильм" Эдуард Пичугин сообщал ТАСС, что киностудия получит федеральную субсидию на покрытие курсовой разницы в приобретении оборудования. Кроме того, после реализации земельного участка на улице Тамбасова в Петербурге "Ленфильм" рассчитывает погасить основную часть долга перед банком ВТБ.

Согласно отчету киностудии, "Ленфильм" в 2013 году заключил кредитное соглашение с ВТБ на сумму 1,53 млрд рублей. На конец 2018 года по нему выбрано 1,4 млрд рублей, которые направлены на приобретение нового кинооборудования. По данным СПАРК, на конец 2018 года задолженность компании по заемным средствам составляла 1,78 млрд рублей.