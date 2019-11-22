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Произведения осетинских художников на военную тему передали в дар городу-герою Волгограду

В церемонии торжественной передачи работ осетинских художников в триумфальном зале музея-панорамы "Сталинградская битва" приняли участие ветераны Великой Отечественной войны

ВОЛГОГРАД, 22 ноября. /ТАСС/. Делегация из Северной Осетии передала в пятницу в дар Волгограду две работы осетинских художников - картину заслуженного художника России Евгения Шугаева "Услышь, о Господи!" и настольную скульптурную композицию, посвященную подвигу военных медиков во время Великой Отечественной войны, ее автор - заслуженный художник России Михаил Дзбоев.

"Эти работы отбирались специальной комиссией, потому что передать работы в дар Волгограду, в музей "Сталинградская битва", для нас большая честь - это, наверное, самый боевой город. Символично, что сейчас в Осетии проходит празднование Святого Георгия - покровителя всех воинов. К этому событию, а также к 15-летию создания в Волгоградской области осетинской диаспоры, приурочен наш приезд", - рассказал ТАСС заслуженный художник Республики Северная Осетия, член Союза художников России Аркадий Умаритов.

Он уточнил, что работы осетинских художников ранее не передавались в дар какому-либо из городов, Волгоград стал первым. На картине Евгения Шугаева изображены колокола, уходящие в перспективу из зимы в лето, как из войны к миру. Скульптурная композиция одного из ведущих художников Северной Осетии Михаила Дзбоева называется "Хирургия". На ней в камне изображены военные медики, которые во фронтовой палатке, обогреваемой буржуйкой, делают операцию раненому в бою солдату.

В церемонии торжественной передачи работ осетинских художников в триумфальном зале музея-панорамы "Сталинградская битва" приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, военной службы, молодежь, юнармейцы, представители областной и городской властей, местные депутаты. Это событие состоялось в рамках федерального проекта партии "Единая Россия" "Война на холсте - как память поколений".

С сентября 2015 года, когда стартовал проект, по настоящее время, в волгоградском музее "Сталинградская битва" собрано около 130 работ художников разных национальностей из 29 регионов страны, а также Китая, Азербайджана и непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). Председатель комитета по культуре администрации Волгограда Дмитрий Полянин отметил, что к 75-летию Великой Победы, в мае 2020 года, в городе запланировано организовать выставку, на которой будут представлены все переданные Волгограду авторские работы. "Безусловно, достойное место на этой выставке займут и работы осетинских мастеров живописи и скульптуры, переданных сегодня", - подчеркнул глава комитета культуры горадминистрации.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСеверная ОсетияВолгоградская область
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