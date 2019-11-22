Киностудия имени Горького планирует выпускать до 10 проектов в год

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Киностудия детских и юношеских фильмов имени Горького планирует запускать в производство до 10 игровых фильмов в год. Об этом в пятницу сообщила журналистам новый генеральный директор киностудии Юлиана Слащева. Ранее она занимала должность председателя правления киностудии "Союзмультфильм".

"Киностудия будет делать игровое кино - порядка 10 проектов в год. Мы говорим о невысокобюджетном кино с фокусом на детскую и юношескую аудиторию. Большая часть этих проектов будет реализовываться в партнерстве с другими продакшн-компаниями, которые уже, например, разработали идею или получили финансирование, но им нужно дофинансирование, продвижение, маркетинг. Будет создано масштабное направление маркетинга полнометражных фильмов, в том числе, детского и юношеского кино, которое в этом особенно нуждается", - сказала она.

Слащева также отметила, что новому руководству "досталось в наследство" несколько недоделанных игровых фильмов, которые находятся в разных стадиях готовности, среди которых "Страсти по Зое" (рабочее название картины), "Кощей", "Светлячок", "Я свободен" и еще четыре-пять документальных фильмов, которые находятся на финальной стадии производства. В этом году студия также должна получить деньги на съемки фильма Дарьи Жук "Чужими глазами" и субсидии на еще пять документальных фильмов, которые должны быть сделаны в 2020 году.

Слащева подчеркнула, что у студии есть планы создания отдельного кластера на базе "Центрнаучфильма" для развития документального и научно-популярного кино. "Мы хотим пригласить туда компании, команды, которые занимаются хорошим качественным современным документальным кино в сфере научпопа, предоставив им льготную аренду. У нас планы по серьезному производству от 20 до 30 фильмов в год. Думаем, это вполне реалистично", - добавила она.

Реквизит и костюмы

Киностудия планирует создать интернет-каталог инвентаря, костюмов и обуви, чтобы сдавать имущество в аренду, сообщила Слащева.



В октябре - ноябре 2019 года новое руководство провело предварительную общую оценку состояния дел. "Состояние костюмов и реквизита совершенно ненадлежащее. Мы хотим разобрать реквизит и костюмы, почистить их, реставрировать и каталогизировать. Мы полагаем, что это около миллиона наименований", - сказала гендиректор.

Слащева отметила, что аренда костюмов и инвентаря может быть источником средств для студии. "Во-первых, необходимо сделать музей и, во-вторых, системно каталогизировать реквизит и костюмы и сдавать их в аренду. Мы можем сделать это в актуальном формате, на интернет-площадке, где можно будет все посмотреть. Если нам удастся сохранить коллекцию, то она будет второй по объему после Мосфильма", - добавила она.

О киностудии

Новым генеральным директором Киностудии имени Горького осенью 2019 года сроком на пять лет была назначена председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева. В октябре-ноябре 2019 года новое руководство провело предварительную общую оценку состояния дел. Студия первостепенно будет заниматься ремонтом здания и инженерных систем, которые находятся в аварийном состоянии и требуют капитального ремонта.

Киностудия детских и юношеских фильмов имени Горького основана в 1915 году и является одной из старейших и крупнейших в России. За это время в ней было создано более тысячи фильмов, среди которых "Мать" Всеволода Пудовкина, "Путевка в жизнь" Николая Экка, "Дом, в котором я живу" Льва Кулиджанова и Якова Сегеля, "Тихий Дон" Сергея Герасимова, "А зори здесь тихие" Станислава Ростоцкого, "Семнадцать мгновений весны" Татьяны Лиозновой и другие картины.